Ante el aumento sostenido de la tasa de positividad de COVID-19, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Universidad Interamericana ordenaron la vacunación compulsoria contra el virus para todos sus estudiantes, personal docente y no docente, así como a los contratistas que prestan servicios en sus recintos.

Ambas instituciones defendieron por separado, en entrevista con El Nuevo Día, que la determinación es una movida en pro de la salud pública y del bienestar de los diversos componentes de sus sistemas ante el repunte que atraviesa la isla por la variante ómicron.

La presidenta interina del principal centro docente del país, Mayra Olavarría Cruz, sostuvo que la disposición se estableció tras la orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi (OE-2021-082), en la que se exige la dosis de refuerzo del fármaco a trabajadores en el sector de salud y educación.

“Nosotros estamos siguiendo la orden ejecutiva donde se requiere para las organizaciones de educación superior que los estudiantes y personal docente y no docente estemos vacunados con tercera dosis. Estamos en cumplimiento con ella y por eso emitimos esa directriz ayer para que la gente empiece a hacer sus gestiones”, comentó la doctora, vía telefónica.

Cuestionada sobre si la determinación implica que la persona que solo tenga dos dosis no puede acudir a los recintos, la funcionaria respondió que “eso es correcto”.

“En el caso de los estudiantes, de haber la opción, podrán tomar sus clases a manera remota o asistidos por tecnología”, explicó.

Al 2 de diciembre, el porcentaje de vacunación en empleados de la UPR con al menos dos dosis era de 94.7%, mientras que el de estudiantes es de 96.5%.

Por su parte, el presidente de la Interamericana, Manuel Fernós, fue categórico en que no puede haber ninguna persona que no tenga la tercera dosis, en los recintos del sistema de educación superior que dirige a partir del inicio del próximo semestre.

“Docentes, no docentes y estudiantes, los tres componentes de la comunidad universitaria, (tienen que estar vacunados). Para estar en la Inter tienen que tener la tercera dosis al inicio de clases el 24 de enero”, afirmó Fernós a preguntas de este periódico.

El académico resaltó, no obstante, que la Universidad Interamericana tiene una tasa de vacunación contra el COVID-19 de 99%.

“Algunos recintos tienen el 100%. Las excepciones es porque han traído un certificado médico o motivo de fe. En esos casos, se les ha permitido trabajar remoto o traer una prueba semanal negativa. Pero en el sistema contamos con un 99% de vacunación”, celebró.

Tanto Olavarría Cruz como Fernós enfatizaron en que ningún estudiante será privado de su derecho a tomar sus clases, sino que la modalidad en la que podrán tomar sus cursos dependerá de su nivel de vacunación al momento de comenzar el semestre.

“A las personas que no están aptas (para recibir la tercera dosis), ya sea porque no han pasado los seis meses o que hayan tenido COVID-19, tienen un tiempo de 30 días o hasta que estén aptos para irse a vacunar. Así que vamos a seguir al pie de la letra la orden administrativa del secretario de Salud (Carlos Mellado) que establece los tiempos para vacunarse o no hacerlo, según las excepciones religiosas o médicas”, precisó, por su parte, la presidenta de la UPR.

La Universidad Politécnica le informó a este periódico que tomó la misma determinación de la UPR y la Inter y, por lo tanto, exigirá la vacunación con dosis de refuerzo para toda su comunidad universitaria, incluyendo estudiantes y contratistas.

“En la Universidad Politécnica, y según la última orden ejecutiva del gobernador, Pedro Pierluisi, se requerirá a todo personal docente y no docente, compañías subcontratadas, así como, a estudiantes tener su tercera dosis o refuerzo de vacuna contra el COVID-19 para enero 15 de 2022″, explicó la institución en declaraciones escritas.

Consideran iniciar las clases de forma virtual

Los presidentes de ambas instituciones adelantaron que la semana que viene tomarán la decisión final sobre cuál será la modalidad en la que iniciarán el segundo semestre escolar, condicionado a las estadísticas de incidencia del virus en la isla.

En el caso de la UPR, Olavarría Cruz apuntó que su determinación será previo al 10 de enero, que es la fecha cuando comienzan las clases en el Recinto de Ciencias Médicas. Dos días después, la unidad de Carolina retoma su segundo semestre. El resto de los recintos y unidades que componen el sistema UPR tienen fechas distintas para el inicio de clases, según la presidenta.

“Estamos analizando para comenzar a nivel remoto. Esa decisión la tendremos ya la semana próxima. Nuestro deseo y voluntad es comenzar presencial, pero las circunstancias nos están haciendo reconsiderarlo. Comenzaríamos virtual y luego cuando los números comiencen a bajar regresaríamos al formato presencial”, aseveró la funcionaria, al tiempo en que estimó que el tiempo de clases en modalidad virtual podría ascender a tres semanas, sujeto a la recomendación de epidemiólogos.

Fernós, por su parte, anticipó que podrían optar por la modalidad híbrida, como el pasado semestre, pero reconoció que todo dependerá de la tasa de positividad y las órdenes ejecutivas que estipule Pierluisi.

“En la reunión que tuve con los rectores ayer, se acordó que al regreso del receso, que será después de Reyes, reevaluaremos la situación porque hay que estar atentos a la evolución de la pandemia como tal. Si llega un momento en que por orden ejecutiva hay un lockdown, estamos preparados para esa opción también. Nosotros podemos acceder a nuestro sistema de información desde nuestros hogares. Estamos preparados para desde lo más drástico hasta regresar presencialmente con vacunación”, puntualizó.