Los hallazgos presentados el jueves por las empresas farmacéuticas Pfizer y BioNTech sobre la alta eficacia de su vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 hasta seis meses después de administrarse una segunda dosis no quiere decir que el sistema inmunológico de las personas dejará de responder ante una infección en el séptimo mes.

De acuerdo con expertos consultados por El Nuevo Día, los datos disponibles hasta el momento lo que reflejan es que la vacuna sigue siendo efectiva seis meses después de completarse el proceso de inmunización (dos inyecciones, en el caso del fármaco de Pfizer y BioNTech), pero con toda probabilidad la protección dura mucho más.

“Lo que Pfizer y BioNTech presentaron hoy son sus hallazgos luego de seis meses, pero más allá de seis meses no hay más datos. Pero probablemente (la protección) va a ser de más de seis meses, y lo que pasa es que ellos no quieren especular, por lo que ofrecen los datos que tienen de un estudio de seis meses. Obviamente la vacuna es nueva y no lleva mucho tiempo usándose, así que no tienen datos a largo plazo todavía. Esto toma tiempo para determinarse”, resaltó el oncólogo, director y fundador del Centro de Cáncer del hospital Auxilio Mutuo, Fernando Cabanillas.

PUBLICIDAD

Tras analizar datos de sobre 46,000 voluntarios que participaron en los ensayos clínicos de la vacuna, la primera en recibir autorización de emergencia por parte de la Administración de Alimentos y Drogas federal (FDA), las compañías encontraron que el fármaco mantuvo una efectividad del 91.3 por ciento para prevenir infecciones hasta seis meses después de administrarse la segunda dosis.

Encontraron, además, que fue 100 por ciento efectiva para evitar casos severos de COVID-19, según la definición de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermeades (CDC), y un 95.3 por ciento efectiva, de acuerdo a cómo la FDA define un caso severo de la enfermedad.

Cabanillas añadió que no todas las vacunas protegen por el mismo tiempo, y ofreció, como ejemplo, las vacunas contra el polio, la influenza y el tétano.

“Por ejemplo, la del polio básicamente dura para siempre (la protección), pero hay otras que requieren un booster (una dosis cada cierto tiempo) como la del tétano. Si tuviste una exposición al tétano, como por una cortadura o una mordida de un animal como un perro, pues tienes que volver a vacunarte si la última dosis fue cinco años atrás o más”, resaltó el también autor de la columna “Consejos de cabecera” de El Nuevo Día.

“Puede que los niveles de anticuerpos bajen (con el tiempo) o desaparezcan, pero el sistema inmunológico produce células conocidas como linfocitos de memoria que pueden reconocer nuevas infecciones y montar una respuesta inmunológica aunque el cuerpo de la persona, ya sea que fue vacunada o que luchó contra una infección natural del SARS-CoV-2, no tenga altos niveles de anticuerpos en la sangre”, añadió Cabanillas.

PUBLICIDAD

Los linfocitos de memoria T y B fungen como un disco duro en una computadora, pues retienen información sobre patógenos que han invadido el cuerpo de una persona. Al toparse nuevamente con estos invasores, atacan de inmediato y arman una respuesta. Mientras, otras células alertan sobre la infección y reactivan la formación de nuevos anticuerpos para detener o minimizar sustancialmente los daños que una nueva infección puedan causar.

“Lo que Pfizer y BioNTech presentaron en el estudio fue que seis meses después todavía habían anticuerpos y no que desaparecieron. Pero, supongamos que, en el peor de los casos, los niveles de anticuerpos bajen mucho después de seis meses... eso no quiere decir que la persona no está inmunizada, pues todavía pueden haber células circulando que son capaces de responder ante una infección”, enfatizó Cabanillas.

“Si hay personas que piensan que la vacuna de Pfizer-BioNTech solo protege por seis meses, solo les puedo decir que están equivocados profundamente, y si eso es lo que piensan, pues no interpretaron bien el estudio”, recalcó.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos, que estos tipos de hallazgos continuarán publicándose hasta que las vacunas reciban la aprobación final por parte de la FDA.

“Con las vacunas que recibieron autorización para uso de emergencia solo tenían que demostrar su eficacia, pero para recibir aprobación final las compañías tienen que someter un paquete completo de información y estudios. Todos esos estudios siguen en proceso; que si la protección dura tres meses, seis meses, un año, si hay que vacunarse anualmente como con la influenza... en estos momentos, de lo único que estamos seguros es que la vacuna es altamente eficaz. Los demás detalles de todas las vacunas contra el SARS-CoV-2 se siguen estudiando hasta que logren recibir una aprobación final”, detalló el galeno.

PUBLICIDAD

“La respuesta es que la comunidad científica sigue estudiando el virus y las vacunas, y, eventualmente con la aprobación final saldrán todos esos detalles, si hay que vacunarse cada año, cuanto dura la inmunidad, etcétera. Por ahora, lo único que se ha medido es la eficacia”, añadió Ramos.

“Y cuando un estudio revela que una vacuna no es tan efectiva contra una variante, no es que la efectividad baja, por ejemplo, de 95 a cero por ciento, sino que puede bajar de 95 a 80 por ciento. No es que te quedaste sin inmunidad. La mayoria de las vacunas que ponemos que no son contra el COVID-19 tienen entre un 60 a 70 por ciento de eficacia. Pero contra el COVID-19 tenemos dos vacunas con 95 por ciento o más de eficacia, y la de Johnson & Johnson, que protege en un 85 por ciento contra infecciones severas, hospitalizaciones y muertes. Así que tenemos tres vacunas que son más eficaces que cualquier otra vacuna que se haya administrado”, puntualizó el pediatra.