Lamentan en Puerto Rico el fallecimiento del papa Francisco

Diócesis de Mayagüez

Diócesis de Caguas

Diócesis de Fajardo-Humacao

“Para mí, como Obispo de esta Iglesia particular del Yunque, esta noticia me conmueve de forma muy especial, ya que fue el papa Francisco quien, en mayo de 2020, me llamó a servir como su sucesor apostólico en esta porción del Pueblo de Dios. Siempre llevaré en mi corazón su confianza, su testimonio y su cercanía paternal”, afirmó Miranda Rivera.