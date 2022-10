Consciente del marcado problema de falta de vivienda para adultos mayores y personas de escasos recursos económicos, el alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez Pérez, planifica el desarrollo de dos proyectos con los que busca añadir unas 80 residencias para atender la escasez de hogares que existe en el pueblo.

“Tenemos la situación de la falta de viviendas. Muchas personas no tienen hogar, y los escasos espacios que hay se están convirtiendo en hospederías a corto plazo. Eso ha creado complicaciones; ahora mismo tenemos una lista enorme de personas sin hogar. Todas las semanas recibimos a familias que nos indican que los están desalojando, que no encuentran dónde ir, pero que no se quieren ir de Isabela”, indicó el alcalde.

La situación se complicó aún más tras el paso del huracán Fiona, que dejó un saldo de 30 unidades de vivienda afectadas en este pueblo costero.

“Hubo pérdidas de hogares a causa de Fiona. Tenemos 30 solicitudes que fueron casas de madera y zinc que se afectaron, pues perdieron sus techos. Unas personas tuvieron pérdidas en balcones y paredes”, explicó Méndez Pérez quien, de hecho, fue uno de los alcaldes que activó brigadas municipales para ayudar a levantar el servicio eléctrico.

Ante el escenario de escasez de viviendas, el ejecutivo municipal dijo haber encaminado un proyecto que llevará por nombre “Ciudad de Oro”, el cual ubicará “frente a las canchas dobles y el Hospital CIMA (calle Lorenzo Chico)”. Allí espera crear unas 20 residencias para adultos mayores con una inversión de $2 millones provenientes de fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR).

“El municipio firmó recientemente unos acuerdos para que unos proyectos de vivienda que estaban abandonados en Isabela, y que eran propiedad del Departamento de la Vivienda, puedan pasar al municipio para poder hacer una inversión con fondos CDBG-DR y poder brindar servicios de vivienda a personas de la tercera edad”, indicó Méndez Pérez.

Además, el alcalde anunció el inicio de los trámites con la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) para obtener un terreno de 14 cuerdas, donde proyecta edificar alrededor de 60 viviendas adicionales.

“Ese terreno es de Edificios Públicos y se iba a construir una escuela en el pasado y vamos a estar trabajando para que esa finca pueda ser vendida o traspasada al municipio. Una vez tengamos el acuerdo final, ya sea que nos lo vendan o que nos presten el terreno, entonces podemos llenar propuestas, si hay disponibles, para el desarrollo de hogares de interés social”, señaló el mandatario municipal.

De hecho, Méndez Pérez dijo que están viendo una oportunidad en instalaciones declaradas estorbos públicos para poder “rescatar varias viviendas y seguir brindándoles oportunidad a personas que no tengan hogar”.

Por otro lado, el alcalde destacó como otra de sus prioridades atender tanto los servicios de salud como la planta física del Centro Isabelino de Medicina Avanzada (CIMA).

“Tenemos un proyecto de infraestructura grande que tiene una inversión de $8 millones provenientes de fondos FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y del seguro para renovar la planta física. Además, cuando llegamos había pocos servicios y hemos podido renovar acuerdos con el Departamento de Salud, y próximamente vamos a estar rentando espacios adicionales y haciendo mejoras que van a permitir brindarle mayor oportunidad de servicios a la población”, aseguró Méndez Pérez.

Asimismo, en Isabela se iniciaron proyectos de mejoras en las carreteras con fondos del Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés).

“Hemos estado haciendo un esfuerzo para arreglar las (carreteras) estatales y hoy día se ven reparaciones en diferentes lugares en Isabela. En el municipio de Isabela hemos separado cerca de $10 millones para mejoramiento de carreteras, hemos invertido poco más de $4 millones, aún nos queda bastante trabajo por hacer”, reconoció el mandatario municipal, quien busca que estos trabajos ayuden a promover a Isabela como “el destino turístico más importante de Puerto Rico”.

“La idea es que la gente mire hacia el noroeste para su agenda de vacaciones y los turistas que vienen, que encuentren un lugar de descanso, bonito, donde pueden tener playas, bosques; donde pueden tener de todo y que pasen un término de vacaciones agradable, que se lleven una buena experiencia”, manifestó el alcalde isabelino.