A partir del miércoles, el gobierno comenzará a recopilar información detallada de los pasajeros que lleguen a la isla por los aeropuertos, una medida con la que se espera tener mayor control de un sector que representa un alto riesgo de transmisión del COVID-19.

Eso, combinado con el requerimiento de un resultado negativo de COVID-19 en una prueba molecular forman parte de la nueva estrategia para tratar de contener la entrada de posibles focos de contagios.

Aunque la Orden Ejecutiva 2020-052 impone como condición una cuarentena de 14 días a quien no llegue a la mano con resultados negativos, el secretario de Salud, Lorenzo González, afirmó ayer que es preferible que esas personas sin el análisis no viajen a la isla, aún más, ante la escasez de reactivos para las pruebas diagnósticas de COVID-19.

“No venga a Puerto Rico a partir del 15 (de julio), si no tiene una prueba PCR negativa, quédese en su casa en Estados Unidos”, dijo enfático. “No hay recursos, no que no tengamos el dinero, no tenemos los reactivos, los vamos a usar para nuestros envejecientes, nuestros hospitales, para nuestra población”, abundó González.

A pesar de las nuevas medidas que impone la orden ejecutiva, habrá áreas fuera del alcance del gobierno que dependerán exclusivamente de la responsabilidad individual de los pasajeros y sus familiares.

“Todo esto conlleva responsabilidad personal. Hay que verificar si los pasajeros subieron su información a una aplicación y cuáles no. Esto conlleva una logística intensa de seguimiento, de poder identificar quién hace qué y quién no hace qué. Por eso es que el gobierno tiene que hacer una campaña intensa de orientación”, reconoció, por su parte, el ayudante general de la Guardia Nacional, el general José Juan Reyes.

La epidemióloga encargada del cernimiento en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, Miriam Ramos, precisó que las directrices del gobierno permiten monitorear a los pasajeros, pero no rastrearlos. El rastreo, aclaró, solo se hace cuando el pasajero revela que estuvo en contacto directo con una persona contagiada con el virus.

El monitoreo, añadió Ramos, permitirá al gobierno hacer “algo que hasta ahora no habíamos podido subsanar por la complejidad de viajeros”. “Podemos monitorear con la plataforma digital SARA (Situational Awareness and Response Assistant) qué ocurre con ese viajero por 14 días”, sostuvo.

Reyes y Ramos reconcieron que cumplir con la cuarentena y el registro de información en la plataforma SARA, entre otras medidas, dependen de la voluntad del pasajero. Aun así, ambos destacaron la importancia de estos procesos en momentos en que han aumentado tanto los contagios como la cantidad de viajeros que llegan a la isla.

Reyes dijo que hay cerca de 9,000 vuelos diarios hacia Puerto Rico. Agregó que, además, se ha duplicado la cantidad de pruebas rápidas y moleculares que se hacen en el aeropuerto.

La nueva orden ejecutiva también hace mandatorio el uso de mascarillas entre los viajeros. Asimismo, deben llenar un formulario de declaración de viajero en el que precise su información personal, dónde estará y cómo conseguirle ya sea por un correo electrónico o un número telefónico.

Quienes no sigan el nuevo protocolo se exponen a seis meses de cárcel y/o una multa.