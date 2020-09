Las estadísticas oficiales de los casos de abuso y maltrato contra adultos mayores pintan un escenario de mejoría para este año, pero es un espejismo provocado por el cierre y aislamiento que se practica en las agencias públicas y por el temor de las personas a visitar las oficinas para presentar querellas.

La jefa de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) Carmen Delia Sánchez y la procuradora auxiliar del área de Protección y Defensa de esa agencia, Wilma Cruz, recuerdan que después del huracán María las cifras de abuso y maltrato contra las personas envejecidas aumentaron significativamente.

En medio de la pérdida de viviendas y empleo, muchos familiares se refugiaron en las casas de sus padres o abuelos y esas circunstancias, sumadas a otras, desataron una ola de maltrato y explotación financiero contra los adultos mayores.

Sánchez y Cruz afirman que, por esa y otras experiencias de crisis sociales y económicas, es de esperar que durante este periodo de pandemia las situaciones de abuso también hayan aumentado. Sin embargo, las querellas registradas a esta fecha del año fiscal, que en la OPPEA termina en septiembre 30, son menores que las atendidas en los pasados dos años.

“Lo que ocurre es que las personas no están visitando la agencia. Hemos promocionado para que nos llamen y vayan presencial a la agencia, a unos cubículos protegidos, pero la gente no se está aprovechando de eso. Pero, de que hay casos, hay casos, por las circunstancias que hemos vivido. Puedes estar segura que, por la crisis económica, la gente se está beneficiando del Seguro Social y los incentivos” que les llegan a los adultos mayores, lamenta Sánchez.

Mientras, Cruz destaca que antes de la emergencia de salud pública del COVID-19, “podíamos recibir hasta 100 personas con sus familiares (en las oficinas, para hacer querellas) y tenemos un call center con siete empleados y a veces no dábamos abasto. Ahora, a pesar de que la gente puede sacar cita y tenemos unos espacios protegidos con acrílico para protección, son bien pocas las personas que van a la oficina o que llaman”.

El año fiscal después del huracán María, (octubre de 2017 a septiembre de 2018) la OPPEA recibió 10,894 querellas por maltrato y otros delitos contra adultos mayores, con los casos de negligencia y explotación financiera en la delantera con 3,021 y 2,471, respectivamente.

Es importante notar que aún en ese periodo también hubo dificultades para radicar querellas debido a la falta de energía eléctrica, prolongada interrupción de las comunicaciones y la necesidad de dedicar tiempo a hacer filas para comprar alimentos y hacer otras gestiones. En ese año, la procuraduría también registró 61 casos de amenaza de suicidio de personas que llamaron o fueron a dicha agencia.

Al año siguiente (octubre de 2018 a septiembre de 2019), esos casos disminuyeron levemente a 10,615, nuevamente con las querellas de negligencia y explotación financiera a la cabeza, con 2,817 y 2,778, respectivamente. Ese año, las amenazas de suicidio bajaron a 17.

En el año en curso y que finaliza en 24 días, las querellas presentadas hasta julio sumaban 7,342, incluyendo 2,339 por negligencia y 1,460 por explotación financiera.

Cruz destaca que los casos de explotación financiera continúan y que, incluso, les han llegado querellas de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito por adultos mayores que “han ido a cambiar cheques del PUA que no les tocan porque hay personas inescrupulosas que les llenan la solicitud”. La funcionaria indica que, en general, las personas mayores no entienden que no cualifican y que muchas veces quien llenó la solicitud termina con el dinero.

En todos los años analizados, los principales perpetradores de los delitos han sido hijos o hijas, seguidos por otros familiares que incluyen esposos y nietos. También se cuentan vecinos.

Entre los tipos de maltrato reportados, el abuso emocional y la negligencia propia también alcanzan cifras que destacan, con 1,693 y 1,299 el año anterior y 1,049 y 904 este año, respectivamente. La negligencia propia es cuando las mismas personas mayores hacen cosas que les afectan o no toman acciones de que deberían tomar y que atentan contra su bienestar. En la OPPEA también se reciben querellas por restricción de derechos, violencia familiar y el discrimen por edad, entre otros.

Los defienden de otras agencias

Las personas de 60 años en adelante también pueden acudir a la OPPEA para pedir auxilio cuando otras agencias de gobierno no solucionan los problemas que han reportado o no les ofrecen servicios.

En esos casos, la OPPEA inicia procesos de mediación y hace gestiones para que se ofrezca el servicio requerido o el remedio a que tiene derecho la persona. En casos en que la agencia no responda, la OPPEA tiene el poder de imponer multas, explica la Procuradora Auxiliar.

“Usamos mucho el foro administrativo y le damos una fecha para que atiendan los casos”, señala Cruz.

En todos los años evaluados por este diario, el Departamento de la Familia ocupa el primer lugar entre las agencias públicas que no le dan servicios adecuados y a tiempo a los adultos mayores. Los pasados dos años y el que está en curso, los casos atendidos por la OPPEA por querellas contra Familia ascieden a 2,406, 2,038 y 1,904, respectivamente.

En segundo lugar, en ese renglón están las égidas, seguido por el Departamento de la Vivienda, los municipios, los centros de actividades múltiples para adultos mayores y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). Sin embargo, las cifras de querellas contra todas esas entidades son mucho menores que las de Familia.

Los ciudadanos mayores también pueden pedir auxilio en la OPPEA cuando confrontan problemas en agencias que ofrecen los servicios básicos como agua potable y energía eléctrica.

“Es una situación bien triste. Estamos fiscalizando a todas las agencias y pidiendo el protocolo que tienen para atender a los viejos de forma presencial porque no todos tienen internet o email.