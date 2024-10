Las fundaciones Mellon y Flamboyán anuncian a los ganadores de la tercera ronda de la beca “Letras Boricuas″

El testimonio de una escritora becada

Precisamente, Margarita Pintado , becada en 2022, dijo que, “después de ser seleccionada para la beca Letras Boricuas, me animaron a solicitar –y finalmente ganar– el Premio Ambroggio de la Academy of American Poets. Gracias al apoyo financiero de la beca, supe que podría invertir en los costos de traducción, independientemente del resultado”.

En ese contexto, Pintado añadió que “Letras Boricuas ha sido un punto de inflexión para mí como escritora, no solo por las puertas que me ha abierto, sino también por las relaciones que he entablado con otras escritoras y escritores puertorriqueños con los que espero colaborar en el futuro”.