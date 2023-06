El número de pacientes hospitalizados por COVID-19 ha ido en aumento durante las semanas posteriores a la declaración del fin de la emergencia del coronavirus, una situación que afecta particularmente a los adultos mayores, sostuvo el infectólogo Miguel Colón.

“Desde mediados de mayo que terminó la declaración de emergencia -que no es que la pandemia ha terminado-, definitivamente ha aumentado la cantidad de pacientes hospitalizados, de eso no tenemos duda”, afirmó el médico del hospital Auxilio Mutuo en San Juan.

Según el portal de datos del Departamento de Salud, hasta ayer había 135 pacientes adultos hospitalizados por COVID-19, de los cuales 20 estaban en cuidado intensivo, mientras había otros 16 pacientes pediátricos recluidos en hospitales.

Los datos de las pasadas semanas reflejan que a principios del pasado mes de mayo el número más bajo de hospitalizaciones se registró el día 4, con 77 adultos recluidos y cuatro pediátricos. A partir de esa fecha, la cifra de hospitalizaciones aumenta hasta superar los tres dígitos y se mantiene en alza.

“Tenemos todos nuestros cuartos de aislamiento con pacientes con COVID”, relató Colón, tomando como ejemplo las hospitalizaciones en el Auxilio Mutuo.

El gobernador Pedro Pierluisi firmó el 11 de mayo la Orden Ejecutiva 2023-012, en la que declaró el fin del estado de emergencia, decretado desde principios de 2020, a causa de la pandemia. La orden ejecutiva surgió luego que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también declarara el fin del periodo de emergencia de la pandemia. De igual modo, la Organización Mundial Salud (OMS), el pasado 5 de mayo, informó que no califica ya al COVID-19 como una emergencia.

El infectólogo destacó que los adultos mayores son el grupo poblacional que domina las hospitalizaciones por COVID-19, principalmente sin vacunación contra el SARS-CoV-2. Sobre este asunto, Colón señaló una falta de promoción adecuada y esfuerzos dirigidos por parte del Departamento de Salud.

“Pacientes sobre los 70 años sin vacunase. Por desgracia la población mayor en este país no se ha vacunado o no los han vacunado, estamos viendo muchos pacientes mayores -80, 90 años- sin vacunación, que quiere decir que sus hijos, sus nietos o el Departamento de Salud no ha tenido la fibra moral de llevarlos a vacunar”, manifestó Colón.

Este medio hizo una petición de entrevista a Salud, pero no hubo una respuesta. El infectólogo también mostró preocupación en torno al número de defunciones, que hasta ayer promediaba dos diarias, según Salud.

“Es un número hoy día inaceptable, porque si tenemos vacunación y medicamentos, terapias para COVID, es inaceptable que tengamos dos muertes diarias”, apuntó.

En declaraciones escritas, el secretario de Salud, Carlos Mellado López, instó a la población a principios de este mes a continuar acciones de prevención y a recurrir a la vacunación como mejor herramienta para prevenir la propagación del COVID-19, ante un aumento de contagios.

“El COVID-19 persiste y no podemos bajar la guardia. Recientemente hemos visto una tendencia de aumento de casos, por lo que las medidas de aislamiento son esenciales para poder minimizar la transmisión del virus”, mencionó el secretario. “La vacuna reduce la posibilidad de contagio y ayuda a frenar la propagación del virus”, agregó.

Hasta ayer, solo el 10.77% de la población en Puerto Rico tiene su vacuna de COVID-19 al día, según el portal de datos de la agencia.

En ese contexto, Salud mencionó que los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC, en inglés) actualizaron el grupo poblacional al que le corresponde la administración de la vacuna bivalente.

Toda persona mayor de seis años que no haya recibido ninguna dosis contra el COVID-19 es elegible para recibir una dosis única de la vacuna bivalente. Mientras que, toda persona mayor de seis años o más que haya recibido alguna de las vacunas previas o haya completado su esquema de vacunación también es elegible para recibir la dosis actualizada de la vacuna bivalente.

Se informó, además, que los pacientes inmunocomprometidos que han recibido una vacuna actualizada contra el COVID-19 pueden recibir una dosis adicional única de una vacuna actualizada al menos dos meses después de una dosis de una vacuna actualizada contra el COVID-19, y se pueden administrar dosis adicionales a criterio del proveedor de atención médica y en intervalos determinados por el proveedor. Igualmente, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, la recomendación es vacunarse con la dosis bivalente.