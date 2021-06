El número de hospitalizaciones por COVID-19 en Puerto Rico se colocó este martes por debajo de 100 por primera vez desde julio de 2020, lo que, a juicio de expertos consultados, responde a la vacunación contra el virus y la cooperación ciudadana.

De acuerdo con las cifras del Departamento de Salud, la cantidad de hospitalizados a causa del virus se colocó hoy en 97, de los cuales 70 son pacientes adultos y 27 son pacientes pediátricos.

La reducción se produce luego de que entre la última semana de marzo y los primeros días de mayo, el número de hospitalizaciones aumentó hasta 558 el 27 de abril. Posteriormente, la tendencia se ha mantenido a la baja. El pico más alto de hospitalizaciones en lo que va de pandemia, según los registros de El Nuevo Día, se reportó entre diciembre y noviembre de 2020, cuando la cifra llegó a 657.

Para el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos, estos números revelan que la vacunación contra el COVID-19 está funcionando, pero advirtió que no se puede bajar la guardia.

“Igual que los números de positividad, desde la transmisión comunitaria que empezó en julio de 2020 por el aeropuerto, no tenemos números como los que tenemos ahora. Así que eventualmente lo que queremos es eso, que igual que como está bajando la positividad, bajen las hospitalizaciones y las muertes”, expresó en entrevista con El Nuevo Día.

Según el doctor Marcos López Casillas, gerente de Investigación del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, la tasa de positividad en pruebas moleculares de COVID-19 se colocó hoy en un 2.5%, número que se refleja en el reporte de casos nuevos. Por ejemplo, Salud reportó ayer 83 casos positivos confirmados, mientras que hoy informó 49.

“En el día de hoy, la positividad está en 2.5%, así que ha tenido una baja sostenible desde que tuvimos el repunte de abril. Por ejemplo, hoy solo se reportaron 49 casos positivos, lo que indica que, sin duda, las restricciones y la responsabilidad ciudadana están funcionando excelentemente. Eso, unido a la vacunación, es lo que nos ha ayudado a poder tener estos resultados muy buenos”, aseguró.

Sobre las hospitalizaciones, el también integrante de la Coalición Científica que creó el gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que, pese a que han mostrado una baja considerable, todavía hay personas que siguen batallando contra la enfermedad. De los 97 hospitalizados, 26 adultos y dos menores están recluidos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Mientras, otros 16 adultos y dos menores permanecen conectados a un respirador artificial.

“Las personas que llegan al punto hospitalización son personas que tienen condiciones que tienen que ser tratadas y por eso es que, a pesar de que vemos los casos bajando, tenemos algunas personas que no han salido del hospital”, estableció el experto, al recordar que la reducción en las hospitalizaciones es más lenta que la de los contagios.

Cuestionado sobre si estos números se mantendrían, López Casillas subrayó que todo depende del comportamiento de los ciudadanos, mientras que Ramos sostuvo el panorama podría cambiar si surge una nueva variante del virus.

Según Salud, hasta el 22 de mayo se habían reportado sobre 600 casos de 11 variantes del COVID-19, siendo la de origen británico (B.1.1.7) la de mayor incidencia. Por ejemplo, el Fideicomiso de Salud Pública aseguró que un 70% de los casos que se reportó entre abril y marzo fueron por dicha variante que, según los científicos, es más contagiosa.

“Ahora mismo estamos ante un desafío fuerte porque, a pesar de que los casos están bajando y las vacunas están funcionando, el que se mantengan de esa manera depende mucho de la ciudadanía. Es por eso que el Departamento de Salud indicó que no iba a tomar las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para dejar de usar la mascarilla en algunos espacios. Además de eso, tenemos que ver si este último fin de semana la gente se fue a la playa y bajaron la guardia. Ahora también viene el verano y trae también situaciones que antes no ocurrían, como que vengan personas de vuelos internacionales. Todos esos desafíos tenemos que trabajarlos, pero entiendo que el Departamento de Salud tiene planes contra eso”, resaltó López Casillas.

Por su parte, Ramos exhortó a los ciudadanos, especialmente a la población joven, a que se vacunen contra el COVID-19, pues, a su juicio, es la salida hacia la nueva normalidad. Salud sostuvo que hasta ayer se habían administrado 3,042,501 dosis de las vacunas disponibles, número que corresponde a 1,766,243 personas al menos una dosis y a 1,361,400 personas con la serie de dosis completada.

“Ciertamente, ahora solo hay dos cosas que hacer para seguir con los números bajitos. Primero, vacunarse y vacunarse. Hay sobre 600 proveedores disponibles a través de toda la isla y no hay que hacer citas. No hay excusas para no vacunarse y, además, los vacunados van a tener unas flexibilizaciones que no van a tener los vacunados. Segundo, hay que hacer la vigilancia genómica en el aeropuerto para tratar de mantener la raya a las variantes, pero la razón principal para mantener la raya a las variantes es vacunarse”, defendió.

Asimismo, Ramos indicó que la reducción de hospitalizaciones representa un respiro para el personal médico que desde el inicio de la pandemia se ha mantenido haciendo frente al virus.

“La cantidad de pacientes que teníamos hospitalizados con el repunte de abril que fue los otros días por la variante británica, y lo rápido que ha bajado hasta estos números, ciertamente es un respiro en los hospitales”, celebró.

El periodista David Cordero Mercado colaboró en esta historia.