Tres miembros de la proyectada minoría parlamentaria en la Cámara de Representantes se unieron hoy al coro de críticas dirigidas a la delegación popular en ese cuerpo legislativo, luego de que ayer 15 de sus integrantes impulsaran como futuro presidente del cuerpo a Rafael “Tatito” Hernández y otras figuras como parte del nuevo liderato cameral.

Desde ayer, los primeros señalamientos contra Hernández y su grupo surgieron desde el interior del propio Partido Popular Democrático (PPD), comenzando por un puñado de proyectados representantes de la pava, que no se alinearon con los 15 que le apoyan.

Luego se sumó a las críticas la dirección interina de la Asociación de Alcaldes y el propio secretario general de la colectividad, Carlos Bianchi, por entender que se hizo de forma apresurada, pues ni un solo candidato electivo ha sido certificado como ganador por la Comisión Estatal de Elecciones.

Para el MVC están “perdidos”

Para Mariana Nogales Molinelli, quien se proyecta como represente por acumulación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) junto a Bernardo Márquez, la decisión de los populares fue apresurada y demuestra que están “perdidos”.

“Aquí no hay mayoría, al menos hasta ahora. Podemos hablar de una pluralidad de voces y eso es un escenario distinto que llama a que se tomen las decisiones de otra manera y de emplear otras formas para escoger un presidente”, dijo Nogales Molinelli a El Nuevo Día.

“Me parece demasiado apresurada las intenciones de varias personas en el PPD de asumir la presidencia de la Cámara, pero lo más que me molesta es que hayan dicho que ha habido conversaciones con MVC, cuando eso es incorrecto. Ha habido acercamientos, pero no conversaciones formales”, agregó.

La candidata sostuvo, sin entrar en detalles, que se han recibido llamadas de más de una figura de la delegación popular en la Cámara, pero que esos acercamientos para reuniones no han sido contestados.

Antes de entrar en cualquier tipo de negociación, advirtió Nogales Molinelli, se tendrán que llegar a unos acuerdos dentro de toda la delegación legislativa del MVC, que incluiría a dos Senadores por Acumulación y, posiblemente, a Eva Prados como representante por el Precinto 3 de San Juan.

“Nos hemos estado reuniendo, pero incluso vamos a entrar en un proceso de escrutinio, de recuento y nadie ha sido certificado. No he sido electa oficialmente”, sostuvo.

Nogales Molinelli advirtió que las decisiones entre la delegación legislativa de su partido se tomarán “en bloque” y solo precisó que se van a tomar “decisiones colectivas”. Aclaró, además, que no le interesa presidir comisiones y advirtió que el MVC participaría de la votación para seleccionar al presidente cameral.

“Sí me interesa que se tomen acciones afirmativas en contra de la Junta de Control Fiscal, que se les elimine el presupuesto”, dijo. “Eso sería una ficha de negociación y si vamos a hacer un escudo contra la Junta. También proteger las pensiones, definir los servicios esenciales, el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, devolverle recursos y tener una política de cero despidos”.

Reacciona el PIP

El representante independentista Denis Márquez sostuvo, por un lado, que a él no le “sorprende” nada que hagan los populares y penepés, esto al referirse a las reuniones ayer de los legisladores de la Pava.

“Han sacado F en el análisis y en las consecuencias del resultado electoral”, dijo Márquez.

El representante pipiolo dijo que ha recibido llamadas de figuras como Hernández, Ramón Luis Cruz Burgos, Jesús Manuel Ortiz y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, para felicitarlo por el resultado electoral, pero igualmente le han cursado invitaciones a “dialogar”.

“Pero de posiciones específicas no hemos hablado”, dijo. “Yo no hablaría con nadie hasta que haya un cuadro claro y no hay un resultado”.

“Es fundamental, antes de hablar del futuro liderato de la Cámara, hablar de las propuestas que he hecho sobre transparencia, sobre los procedimientos legislativos. Ese es el marco fundamental”, insistió.

Sobre la posibilidad de presidir una comisión legislativa, Márquez se limitó a contestar que es algo que tiene que evaluar en su momento.

“No voy a asumir una posición de pedir nada. No son momentos para eso ni para posiciones, es para discutir”, dijo Márquez.

Proyecto Dignidad

Para Lisie Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad, la postura de los populares “es más de lo mismo”

“Y el pueblo está cansado de eso, de los atropellos, de brincar por encima y de no esperar por los resultados. Tomaría con pinzas cualquier acercamiento que en este momento surja. Tengo que estudiar ciertas posturas que estos líderes han asumido en el pasado. Tatito fue el primero que dijo que los legisladores robaban porque no les daba el sueldo… y ha asumido otras posturas antipáticas y mis decisiones tienen que estar alineadas con los deseos de los electores”, dijo Burgos Muñiz a El Nuevo Día.

Contrario a Nogales Molinelli o Márquez, Burgos Muñiz sostuvo que no ha recibido ningún tipo de acercamiento.

“Creo que no tienen ni mi número de teléfono”, dijo.

Sin embargo, contrario a Nogales Molinelli, dijo que no tendría problemas en presidir alguna comisión.