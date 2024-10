Las notas más leídas del fin de semana: Adamari López, comediante llama a Puerto Rico “isla flotante de basura” y la boda de Kiara Liz Ortega

1 / 5 | Imágenes del momento en que Tony Hinchcliffe describe a Puerto Rico como “basura flotante”. El comediante Tony Hinchcliffe, quien participó el domingo, 27 de octubre, del evento de campaña del expresidente de Estados Unidos Donald Trump en el Madison Square Garden de Nueva York, describió a Puerto Rico como una “basura flotante”. - The Associated Press

“Yo vi muchas cualidades en él. Daniel es una persona que en todos los aspectos de su vida tiene un balance que lo hace ser de la manera que es. Es sereno, tranquilo, muy en paz. Eso es algo que me enamoró desde el principio, al igual que verlo en su rol de papá” , describió Ortega Delgado en entrevista virtual con Magacín desde México.

La actriz venezolana Daniella Navarro reiteró que su prometido, 20 años mayor que ella, la apoya tanto que no será necesario trabajar por necesidad.

“Algo que voy a hacer como me dijo él, además de disfrutar mi relación es hacerlo más por placer que por necesidad. Yo elijo mis proyectos. Sigo haciendo mis cosas porque me encanta, pero ya no digo a todo sí, sí, sí”, dijo la quinta finalista del “reality show” La Casa de los Famosos.