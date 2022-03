En la semana de la Erradicación del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia, la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, señaló hoy, martes, los retos que ha enfrentado su país para revertir la cultura de la negación, deconstruir lógicas racistas y crear políticas y acciones afirmativas para abrir espacios a personas afrodescendientes.

“Enfrentar los temas de la justicia implica que entendamos las raíces del racismo. Primero, hay que revertir las culturas de la negación. No hay justicia si usted está negando que hay unos seres humanos que están sufriendo desigualdades sistémicas”, puntualizó Campbell Barr desde el foro “Raza, Justicia y Poder”, en el anfiteatro de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras.

La senadora Ana Irma Rivera Lassén, la jueza presidenta del Tribunal Supremo Maite Oronoz Rodríguez y la decana de la Escuela de Derecho de la UPR, Vivian Neptune, acompañaron a la política costarricense en el panel de la Cumbre Internacional de Afrodescendencia.

PUBLICIDAD

“Cuando se trabaja en red es muchísimo más fuerte lo que podemos hacer. Tenemos que integrar a las empresas privadas, al gobierno, los movimientos sociales, las organizaciones sin fines de lucro, porque si no logramos asumir que es un plano internacional, nacional y local contra el racismo sistémico, vamos a tener que esperar demasiado tiempo. Y no tenemos tiempo que esperar. La transformación cultural hay que forzarla. Ante la tergiversación histórica, es el conocimiento y la experiencia concreta las que pueden derrumbar los mitos”, manifestó la también economista y la primera mujer negra en ser vicepresidenta de una nación en América.

Campbell Barr, electa en el 2018, insistió que “tenemos que usar el conocimiento, la investigación y las ideas que han sido comprobadas como herramientas afirmativas”. Además, recalcó que la mayor representación de mujeres en la política de Costa Rica corresponde a las acciones afirmativas. El parlamento actual de Costa Rica tiene un 46% de participación femenina.

“Necesitamos pensar más en reparaciones centradas en las comunidades y en las personas para hacer una transformación de vida, para partir de una situación socioeconómica y una preparación (educativa) diferente que, realmente, pueda ir al centro de las consecuencias. Que podamos hacerle frente a la estructura de la discriminación”, subrayó la vicepresidenta de Costa Rica.

Rivera Lassén y Oronoz Rodríguez coincidieron en la importancia de construir alianzas para visibilizar las aportaciones de afrodescendientes y deconstruir las lógicas patriarcales y racistas en las tres ramas de gobierno.

“La batalla es compleja y las normativas legales tienen que tener una visión sistémica para realmente hacer un cambio que nos lleve a la construcción de una sociedad inclusiva”, insistió Rivera Lassén, quien fue la primera mujer negra en presidir el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Rivera Lassén es la autora del Proyecto del Senado 403, que se convirtió en la Ley 24 y designa la última semana durante el mes de marzo para conmemorar la “Semana para la Erradicación del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia”.

En su intervención, comenzó reseñando las historias de Juana Agripina y Pedro Carmona, dos afrodescendientes que lucharon por su libertad. “El reto es visibilizar para erradicar el racismo y reivindicar nuestras raíces afrodescendientes. (...) El poder del patriarcado incluye el poder sobre las personas, el pensar que una persona puede ser dueña de otra. El racismo es sistémico y estructural”, puntualizó la licenciada.

Por su parte, la jueza presidenta del Tribunal Supremo reconoció que hacen falta estadísticas en Puerto Rico para atender el problema en sus diversas manifestaciones. Asimismo, aprovechó el espacio para hablar sobre Herminia Tormes García, la primera mujer afrodescendiente en ser abogada en el 1917.

“Estuve evaluando mi posición de privilegio. Reconozco que no he tenido las experiencias de mis compañeras en esta mesa. Aún con el discrimen por ser mujer y lesbiana, he llegado a lugares por el color de mi piel y por la posición socioeconómica de mis padres. (...) Al igual que creo que la justicia de género y las luchas de la comunidad LGBT+ tienen que incluir personas que no son de la comunidad, la agenda y la lucha antirracista tiene que llevar de aliados y aliadas a las personas que nos hemos privilegiado y beneficiado del sistema”, sostuvo Oronoz Rodríguez al reconocer sus privilegios por su color de piel y estudiar en un colegio.

PUBLICIDAD

Señaló los retos dentro del poder judicial como la resistencia de jueces y juezas en mirar las desigualdades de género y raza que hay detrás del contexto de un caso. “Nos piden que seamos neutrales. Pero eso es una gran falacia porque no todo el mundo ha vivido lo mismo para llegar a un tribunal. No ha sido igual ni equitativo”, dijo Oronoz Rodríguez.

Oronoz Rodríguez señaló que estudios recientes han observado que al igual que juezas emiten decisiones basadas en una mirada patriarcal, hay jueces afrodescendientes que replican lógicas racistas en su gestiones en los tribunales.

“Lo primordial es hacer un estudio serio sobre la raza y su impacto en el sistema jurídico del país. Desde que alguien llega a la Policía a hacer una querella hasta a un tribunal… Necesitamos datos puntuales”, señaló la jueza presidenta.

“Ni el derecho ni nada es neutral. La visión de la sociedad está fundada en una ideología patriarcal que responde a los intereses de esa visión. El derecho responde a la visión hegemónica del momento. Por eso, es tan difícil y se reconoce que es sistémico y estructural. No es casualidad la resistencia. (...) El presente es el futuro de nuestros antepasados. Por lo tanto, en este presente tenemos que seguir caminando por las personas del futuro”, concluyó, por su parte, la senadora Rivera Lassén.