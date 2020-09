La unión Servidores Públicos Unidos (SPU) solicitó hoy a los candidatos a la gobernación de Puerto Rico y a los partidos políticos que incluyan en sus plataformas de gobierno las medidas que proponen para la protección de la salud y seguridad de los empleados ante la pandemia de COVID-19 y eventos que ponga en riesgo a los trabajadores.

“Durante todo este año los trabajadores tanto públicos como del sector privado han estado enfrentando emergencias de salud y seguridad, porque esto fue desde el principio de año con el terremoto, donde muchos lugares de trabajo quedaron inhabilitados, inseguros, y luego comenzó la emergencia de COVID-19”, afirmó Benjamín Borges, presidente de la unión, en declaraciones a El Nuevo Día.

El líder sindical denunció que el Departamento de la Familia y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) han tenido la peor ejecutoria y respuesta a los trabajadores, en relación con las medidas de protección y seguridad ante el COVID-19.

En cuanto a Familia, explicó que “solicitamos las certificaciones de salud y seguridad que se supone que hicieran por cada oficina, ellos hicieron una general para todo el Departamento, pero la orden ejecutiva y las instrucciones de OSHA era que prepararan una por cada oficina de trabajo y eso jamás lo han presentado, se lo pedimos y nunca nos respondieron”.

Asimismo, aseguró que son innumerables la cantidad de situaciones que denuncian los empleados que representa la unión en 12 agencias del gobierno, así como empleados del sector privado. Borges indicó que esas situaciones se han convertido en querellas ante la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PR OSHA), entidad que, según dijo, tampoco está atendiendo adecuadamente los casos.

“Diariamente se están radicando por lo menos diez querellas a OSHA de las distintas agencias. Prácticamente lo que OSHA está haciendo es contestar con un formato para que el patrono diga qué medias a tomado y cerrando los casos”, manifestó durante una conferencia de prensa frente al monumento de Santiago Iglesias Pantín en San Juan, donde la unión ofrendó un ramo de sus flores en su memoria. Iglesias Pantín es uno de los padres fundadores del movimiento sindicalista en la isla.

Benjamín Borges, presidente de Servidores Públicos Unidos, coloca un arreglo de flores frente a la estatua de Santiago Iglesias Pantín. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Medidas tras los terremotos

Respecto a los terremotos que han afectado particularmente la zona sur y suroeste de la isla, Borges denunció que se han topado con patronos que no han podido garantizarle a la unión que han tomado las medidas correspondientes para la protección de sus empleados.

“Los patronos no nos pueden presentar la certificación que se supone que emitieran de que esas oficinas estaban aptas para trabajar, porque hayan estado en un área que haya sido afectada pro el terremoto y por las secuelas de temblores. Ese es el nivel de descuido que hay con relación a la salud y seguridad de los trabajadores”, planteó.

Tanto en Familia como en Transportación y Obras Públicas, una de las mayores preocupaciones es que no solo se ha puesto en riesgo la salud y protección de los trabajadores, sino que al fallar en los protocolos la agencia también pone en riesgo a la ciudadanía que ya acude a oficinas como los CESCO a recibir servicios.

“Han sido los peores en términos de que oficinas que están abiertas al público, que dan servicio y donde tenemos personal trabajando de forma presencial, se han dado casos en los cuales no se han tomado las medidas inmediatamente para la desinfección o para enviar a los empleados a que se hagan la prueba (de COVID-19)”, apuntó.

La SPU, como otras organizaciones, han denunciado la negativa de jefes de agencia a sentarse a escuchar y atender las situaciones que presentan los trabajadores, situación que una vez más fue denunciada por la unión.

“Corrección (Departamento de Corrección) siempre pone ‘pero’ para reunirse, Educación siempre pone ‘pero’ para reunirse, Familia, esa es otra situación para reunirse, son unos cuantos secretarios que siempre tienen esa situación de no querer compartir la información o no querer sentarse en la mesa de negociación o hablar con las uniones, porque podemos llevarle un montón de soluciones también”, indicó, por su parte, José Ramirez, vicepresidente internacional de la American Federation State, County and Municipal Employees (AFSCME) en Puerto Rico.

Las propuestas que presenten los partidos políticos y candidatos a la gobernación deben abarcar tanto al sector público como el privado, reiteró Borges.

“Hay que ponerle fondos a la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento del Trabajo, porque de nada vale que haya leyes protectoras si no tienes inspectores para que se haga el trabajo, si no tienes materiales para que se hagan estudios de ambiente de los lugares de trabajo”, urgió Borges.

“Esas oficinas se tienen que financiar, se tiene que fortalecer la protección a los trabajadores, se tiene que exigir a los patronos que hagan unas aportaciones a base d su nómina para que se pueda financiar el trabajo de la protección de salud y seguridad de los trabajadores”, añadió el líder sindical.