Yabucoa - Los daños sobre vías de tránsito por socavones, derrumbes o deslizamientos despuntaban ayer como el saldo principal de las intensas lluvias que se han registrado a lo largo de esta semana en amplias zonas de Puerto Rico, aunque particularmente en la región este del país, donde los niveles de precipitación fluctuaron entre 5 y 10 pulgadas, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“La (zona) sureste fue la peor impactada. No tenemos un estimado de daños ahora mismo. También, tuvimos (daños en carreteras) en Hormigueros, Mayagüez, la (PR) 114 que tuvimos que cerrar porque estaba inundada, la 409 en Las Marías tuvo unos daños también. Estábamos recibiendo unas carreteras que los derrumbes continúan porque, aunque la lluvia quizás se detuvo anoche (jueves), el suelo está bien saturado”, expresó la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega.

Según el DTOP, las dos vías que permanecen cerradas debido a las lluvias de esta semana ubican en Yabucoa. Vélez Vega reconoció que la precipitación registrada en Puerto Rico a lo largo de los pasados meses, incluyendo previo al huracán Fiona el 18 de septiembre, mantiene en estado vulnerable los terrenos y caminos en gran parte del país. Según la agencia, hay 14 carreteras que aún tienen tramos cerrados desde el paso de Fiona.

En Yabucoa, por ejemplo, la PR-3, a la altura del kilómetro 100.6, se derrumbó con las lluvias que comenzaron temprano esta semana y fue necesario cerrar el paso, lo que, de acuerdo con el alcalde Rafael Surillo, impacta a unas 200 familias que residen en el área de La Pica, así como a las personas que a diario transitan en sus vehículos por ese tramo, que conecta con Maunabo.

Yabucoa, igualmente, había sufrido el colapso del puente en la carretera PR-920, que conecta el barrio Jácanas con los barrios de Campo Alegre y Limones.

En el caso de la PR-3, Vélez Vega consideró de forma preliminar que el daño pudo deberse a un “corte” realizado para instalar cables de fibra óptica, lo que permitiría la filtración de agua en los cimientos de la carretera.

“Hoy (ayer), vamos a hablar con un contratista de emergencia para ver cuán rápido podemos hacer este trabajo. Después que verifiquemos qué es lo que hay en esta área que está más gravemente socavada que otras, (podrá determinarse) cuán rápido podemos rellenar. Yo espero que no sean muchas semanas”, indicó.

Con relación al puente en Jácanas, Vélez Vega sostuvo que la reparación conlleva una coordinación con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y LUMA Energy para la remoción de tubos y postes de tendido eléctrico. Inicialmente, el puente –que colapsó ante una combinación de socavación del terreno y la caída de un árbol– sería reemplazado con una estructura temporera.

Llueve sobre mojado

En Maunabo, el alcalde Ángel Omar Lafuente precisó que se recibieron unas seis pulgadas de agua entre el miércoles y jueves, y subrayó que las zonas más impactadas por las lluvias fueron aquellas que ya habían sido golpeadas durante Fiona. Entre esas zonas, Lafuente mencionó los barrios Lizas, Quebrada Arenas, Tumbao, Matuyas, Majagua y Pueblo.

“En el barrio Pueblo, la urbanización Villa Navarro, extensión Calimano, colinda con una quebrada que se llama Quebrada Arenas, que en su transcurso ha debilitado las paredes a los lados, y socava los terrenos de las residencias, que son de 56 a 60″, dijo Lafuente, al señalar que el municipio ha presentado a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias un proyecto para mitigar el riesgo de desborde del cuerpo de agua y el peligro que supone para los residentes.

Otra preocupación que expresó Lafuente está relacionada con un socavón en la carretera PR-779, en Matuyas Alto, “que ya se había agravado con Fiona y ahora más”. “Si esta carretera se derrumba, hay que ir a Patillas o Yabucoa para llegar a esta comunidad”, advirtió el alcalde, reconociendo la posibilidad de que en el fin de semana continúen las lluvias.

“Posterior a Fiona y ahora con las lluvias de las pasadas horas, se retrasa más aún el proceso de recuperación que habíamos iniciado”, lamentó, por su parte, la alcaldesa de Patillas, Maritza Sánchez Neris.

Aunque las vías estatales en el municipio se encontraban ayer abiertas, Sánchez Neris sostuvo que, en pasados días, han tenido que lidiar con desprendimientos en la PR-7759 y la PR-184, que conduce a Cayey y ya se había visto afectada con Fiona.

“Al momento, no hemos recibido notificación de alguna pérdida de residencia o de algún ciudadano afectado por las lluvias. Siempre se recibe la notificación de procesos de filtración (de agua en las casas)”, indicó la ejecutiva municipal.

Junta autoriza uso de Fondo de Emergencia

En la mañana de hoy, la Junta de Supervisión Fiscal, que controla las finanzas del país, notificó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) la autorización para que el gobierno de Puerto Rico utilice su reserva de emergencia para responder a las condiciones de riesgo que provocaron las lluvias. El gobierno central tendrá acceso a este fondo de reserva durante un periodo de 15 días, a partir de la fecha de aprobación, si bien el abogado de la JSF, Jaime El Koury recordó en la misiva que el Estado necesitará remitir una lista detallada de todos los gastos incurridos, una vez culmine el periodo de emergencia.

De igual forma, las agencias deberán pedir la autorización de la OGP previo a cada desembolso.

Si bien la fase más intensa de las lluvias debe haber quedado atrás, el NWS pronosticó que a lo largo del fin de semana continuarán los eventos de precipitación, lo que provocará la acumulación de agua en carreteras y zonas saturadas.

El comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Nino Correa, instó a la población a evitar visitas a playas y ríos en los próximos días.

“Todavía tenemos descargas de ríos, cuencas de ríos comprometidas, puede volver a llover. No se puede bajar la guardia y es bien importante que la gente esté bien alerta a cualquier rasgo que pueda identificar de algo que no era común en alguna carretera o terreno para que nos lo comuniquen. No queremos pensar que alguien tome en consideración este fin de semana estar en un río ni en las playas”, subrayó el comisionado.

La periodista Laura Quintero colaboró en esta historia.