¿Lo sentiste? Registran temblor de magnitud 5.4 preliminar al suroeste de Isla de Mona

Un temblor de magnitud preliminar 5.4 fue registrado a las 12:06 p.m. de este viernes al suroeste de Isla de Mona, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en su portal.

Tras el movimiento telúrico, la agencia indicó que no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.

El informe de la entidad sostiene que el temblor tuvo su epicentro a unos 75 kilómetros al oeste-suroeste de Isla de Mona, a unos 78.05 kilómetros al sur de Higüey, en República Dominicana, y a unos 166.43 kilómetros al oeste-suroeste de Mayagüez.

La Red Sísmica, además, colocó el epicentro en la latitud 17.88 y longitud -68.58.