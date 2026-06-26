¿Lo sentiste? Registran temblor de magnitud 5.4 preliminar al suroeste de Isla de Mona
Tras el movimiento telúrico, la agencia indicó que no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami
26 de junio de 2026 - 12:24 PM
26 de junio de 2026 - 12:24 PM
Un temblor de magnitud preliminar 5.4 fue registrado a las 12:06 p.m. de este viernes al suroeste de Isla de Mona, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en su portal.
Tras el movimiento telúrico, la agencia indicó que no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.
El informe de la entidad sostiene que el temblor tuvo su epicentro a unos 75 kilómetros al oeste-suroeste de Isla de Mona, a unos 78.05 kilómetros al sur de Higüey, en República Dominicana, y a unos 166.43 kilómetros al oeste-suroeste de Mayagüez.
La Red Sísmica, además, colocó el epicentro en la latitud 17.88 y longitud -68.58.
El evento se produce días después de los fuertes terremotos registrados en Venezuela, que, según reportes iniciales, han dejado al menos 235 muertos y que fueron sentidos de manera leve en distintos sectores de Puerto Rico.
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