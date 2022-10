Logan Paul, un influencer y personalidad de YouTube que se mudó a Puerto Rico en el 2021 al acogerse a los beneficios que otorga la Ley 22 para los llamados “inversionistas residentes”, resaltó su frustración de ser señalado como “un buitre” en el reportaje en video “El Apagón - Aquí Vive Gente”, publicado el pasado 16 de septiembre como parte del popular tema musical del artista urbano Bad Bunny.

De paso, el también boxeador y luchador que participa con World Wrestling Entertainment (WWE) sostuvo que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, “es un puertorriqueño que vive en Puerto Rico y que, en privado, se aprovecha del mismo programa (de beneficios) de impuestos que critica en público” y que es objeto, en parte, del reportaje de unos 20 minutos publicado en YouTube, durante su participación en un episodio del programa de otra personalidad de YouTube, Philip DeFranco.

DeFranco, enseguida, le preguntó a Paul si lo que acaba de decir era cierto, a lo que el hermano de Jake Paul, boxeador que también se mudó a la isla bajo los beneficios contributivos de la Ley 22, contestó “yo sé eso y veo cosas como esa, y duele. Hay puertorriqueños que también saben sobre esto, y cuando veo este video (el reportaje ‘El Apagón’ de Bianca Graulau) que me tiene a mí pegado en el medio y rodeado de contexto que me hace ver como un buitre en Puerto Rico, aunque amo a Bad Bunny, en lo personal no puedo apoyar la naturaleza hipócrita de su explotación”.

Sin embargo, Paul no mostró evidencia alguna, o mencionó nombres de personas que sepan, de primera mano, que Martínez Ocasio se beneficia de las estipulaciones de la Ley 22, conocida como la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico (ahora acogida dentro de la Ley 60, conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico).

DeFranco invitó a Paul a su programa para que se expresara sobre las críticas que ha recibido tras mudarse a Puerto Rico bajo los auspicios de la Ley 22. En el segmento de casi media hora de duración, Paul sostiene que sí se ha dado a la tarea de ayudar a los puertorriqueños, solo que no lo promociona en sus redes sociales.

Además, resaltó que, recientemente, donó $25,000 al Taller Salud, una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar el acceso de las mujeres a la salud, reducir la violencia en entornos comunitarios y fomentar el desarrollo económico a través de la educación y el activismo. Mencionó que, junto a su hermano Jake Paul, han renovado dos gimnasios de boxeo, uno en la barriada La Perla y otro en Dorado.

“Este es nuestro hogar, esta es nuestra isla, y aunque entiendo que muchas personas que se benefician de las Leyes 20/22 tienen una mala reputación porque en cualquier negocio en el que se pueda hacer dinero siempre existirán buitres, resulta fácil apuntar hacia mí y hacia mi hermano como los cabecillas. Hemos vivido en Puerto Rico por un año y medio, hemos renovado dos gimnasios, hemos donado para ayudar luego del impacto del huracán Fiona, mi hermano firmó a (la multicampeona de boxeo) Amanda Serrano, que antes ganaba $10,000 por pelea y ahora está ganando millones con la empres promotora de Jake”, indicó Logan Paul.

“Accedí a estar en tu programa porque he visto el desarrollo de esta narrativa (negativa hacia los extranjeros,) este sentimiento en contra de Jake y en contra de Logan, y quiero dejar claro que soy un aliado, o me gustaría que me consideren un aliado. Entiendo si eso no ocurre de inmediato, pero cuando yo hago estas cosas, no las publico ni lo promociono. La última vez tuve la suerte que estaba con personas que te contactaron y te enviaron fotos y información sobre lo que estaba haciendo (repartiendo ayuda luego del paso del huracán Fiona)”, recalcó Logan Paul.

El Nuevo Día intentó verificar, en el portal del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) si Bad Bunny, en efecto, es beneficiario de la Ley 22, pero el sistema, al momento de publicar esta historia, no estaba funcionando.

La Ley 22 otorga una exención en el pago de impuestos a personas que no han vivido en Puerto Rico por 10 años o más y que desean regresar. Bajo la exención, la persona no paga impuestos por las ganancias de inversiones como bienes raíces y acciones en la bolsa de valores, junto con otros beneficios.

No obstante, el artista urbano no cualificaría para beneficiarse de la Ley 22, bajo los estatutos actuales, pues reside en la isla y no ha vivido, exclusivamente, fuera de Puerto Rico por 10 años o más.

Sí podría cualificar para beneficiarse de la Ley 20 (Ley de Exportación de Servicios), que le permitiría pagar 4% de impuestos por todos los negocios que realice fuera de Puerto Rico. La gran mayoría de las personas y empresas que se benefician bajo la Ley 20 son puertorriqueños o de dueños puertorriqueños.

En una pasada entrevista con El Nuevo Día, el exsecretario de Desarrollo Económico, Alberto Bacó, explicó que entre los requisitos principales para beneficiarse de la Ley 20 es “tener una corporación o un tipo de instrumento como una sociedad LLC que opere esde Puerto Rico y que rinda servicios fuera de Puerto Rico”.

Del Registro de Corporaciones de Puerto Rico, se desprende que Benito A. Martínez Ocasio aparece como persona autorizada por la entidad 200 Carritos LLC, activa desde el 2018.

“Yo amo a Bad Bunny, pienso que es un artista excepcional, un talento generacional, pero encuentro que la situación es hipócrita. Como dije, hay muchas personas que saben de esto y he escuchado rumores de que hay un reportero en la isla que está trabajando en un perfil... pero, nuevamente, estoy en el programa porque siento que esta narrativa anti-Logan que se está desarrollando en la isla se está convirtiendo en un fuego que ya no es fácil, para mí, de ignorar”, puntualizó, por su parte, Logan Paul.

“Estoy aquí para ayudar. Solo llevó un año y medio en la isla con un programa (Ley 22) que lleva nueve años. Yo, apenas, acabo de llegar, así que ¿cómo los puedo ayudar (al pueblo puertorriqueño)? Ayúdenme a ayudarlos a ustedes”, subrayó.