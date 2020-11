El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, aseguró este jueves que Puerto Rico alcanzará las 1,000 muertes por COVID-19 antes del Día de Acción de Gracias, celebración para la que falta exactamente una semana.

Los decesos por el virus se colocaron hoy en 982, lo que se traduce en 11 más que ayer y en 73 adicionales en comparación con el jueves pasado.

“Estamos viendo más de lo promediado. Ayer se reportaron 20 (muertes), aunque no son del mismo día, hoy se reportan 11. Vemos el aumento en positivos a los 14 días del momento de mayor aglomeración, hago referencia al proceso eleccionario, y a los 21 días, siete días después, se ve el aumento en muertes. Hemos visto progresivamente que aumentan los positivos y un aumento significativo en muertes, por eso vemos reportes diarios que son tristes. He comentado que llegaremos a 1,000 muertes antes de Acción de Gracias y sobrepasaremos, al paso que vamos, entre 1,200 a 1,300 personas van a morir al paso que va el virus”, estableció en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

PUBLICIDAD

El funcionario exhortó a los ciudadanos a mantener las medidas de prevención activas, como lo son el uso de la mascarilla, el lavado constante de las manos y el distanciamiento social. Asimismo, llamó la prudencia durante los próximos días festivos por la Navidad, una de las mayores preocupaciones de los epidemiólogos.

“Todavía no tenemos vacuna, así que cada vez que veo ese número (de muertes) esa parte es bien triste para Puerto Rico”, señaló.

De acuerdo con Salud, Puerto Rico suma hoy 43,403 casos positivos confirmados, 1,028 casos positivos probables y 37,240 casos positivos sospechosos. La cantidad de hospitalizados ascendió a 573, de los que 91 están recluidos en una Unidad de Cuidados Intensivos y 78 están conectados a un respirador artificial.

La vacuna

En cuanto a la vacuna contra el COVID-19, precisó que durante la tercera semana de diciembre Puerto Rico podría recibir las primeras dosis. No obstante, dijo que esta noticia no debe significar que las personas bajen la guardia.

Hasta el momento, unas 12 inyecciones se encuentran en la tercera fase de estudios y algunas de ellas han comenzando a publicar resultados prometedores. Entre las más avanzadas se encuentran la de la firma Moderna y las farmacéuticas Pfizer y BioNtech.

Por ejemplo, Pfizer y BioNTech celebraron esta semana que su vacuna contra el COVID-19 tiene una eficacia del 95% a partir de los 28 días después de la primera dosis, mientras que Moderna aseguró que los resultados preliminares de los estudios apuntan a que tiene un 94.5% de efectividad.

PUBLICIDAD

“Conseguir inmunidad no es solamente con la vacuna. Lo otro que se está diciendo es que con estas vacunas debe haber una segunda dosis de la primera que se habla, que necesita temperaturas bien bajas, cuando preguntamos me dicen que la segunda dosis es a las tres semanas y para la segunda vacuna de otra compañía, la segunda dosis es en 28 días. La vacuna nos da esperanza, pero es un proceso, no van a llegar un millón de vacunas de un día para otro, pues es una distribución progresiva”, subrayó.

“Conseguir inmunidad con una vacuna no es una cosa que pasa inmediatamente, el cuerpo tiene que desarrollar anticuerpos”, añadió.