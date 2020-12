En medio de múltiples reportes científicos sobre una nueva cepa del COVID-19, el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, no descartó este lunes que la variante del virus llegue a Puerto Rico.

Resaltó que países como Inglaterra están tomando medidas más agresivas para contener la propagación de la enfermedad que, según algunos análisis, puede ser más contagiosa.

“Lo que si no podemos decir es que no va a llegar a nosotros. Sí existe y es una posibilidad que toque piso aquí. Definitivamente, vamos a ver la postura de Inglaterra que ha disminuido grandemente sus vuelos y los científicos están notificando a la Organización Mundial de la Salud. Así que deberíamos ver la respuesta de Inglaterra en beneficio de la población mundial de limitar los vuelos externos para así minimizar los contagios”, sostuvo en una entrevista radial (Notiuno 630 AM).

La nueva cepa del COVID-19 que fue identificada por Inglaterra acelera hasta un 70% más la transmisión del virus, según el primer ministro británico Boris Johnson.

Aunque este país notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el hallazgo, la entidad sostuvo que no tienen evidencia de que esta variante se comporte de manera distinta.

Maria Van Kerkhove, directora técnica de la OMS sobre COVID-19, precisó que esta cepa era similar a una cepa reportada inicialmente entre visones en Europa y añadió que los científicos estudiarían la cepa del virus para ver si podría haber alguna diferencia en la forma en que provoca una respuesta inmune en las personas.

Pese a esto, múltiples países han comenzado a limitar los vuelos desde Inglaterra. Por ejemplo, en Europa, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, Austria, Irlanda y Bulgaria anunciaron restricciones a los viajes.

Estados Unidos, sin embargo, no ha tomado ninguna acción ante esta nueva cepa, por lo que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, urgió ayer a las autoridades a responder con prontitud. “La variante en el Reino Unido está llegando en aviones al aeropuerto JFK”, estableció.

“Ciento veinte países requieren una prueba. Nosotros no. Otros países europeos han impuesto una prohibición. Nosotros no la tenemos y hoy la variante está tomando un avión y aterrizando en el JFK. Cuántas veces en la vida tienes que cometer el mismo error antes de aprender”, acotó el gobernador demócrata.