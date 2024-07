Los adultos mayores entre las personas más afectadas por el sinhogarismo: “Tenemos personas hasta de 93 años en la calle”

“Es absolutamente inaceptable que, años tras años, miles de puertorriqueños vivan en situación de calle. No podemos resignarnos, normalizarlo ni tolerarlo. Una noche que una persona duerma en la calle es demasiado. Es responsabilidad de todos, no de un colectivo, no de un gobierno, es de todos”, señaló Mojica, en conferencia de prensa.