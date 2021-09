El 11 de septiembre de 2001 la forma de vida que se conocía hasta entonces dejó de existir. Eran las 8:46 a.m. cuando un avión golpeaba una de las torres del World Trade Center (WTC), en la ciudad de Nueva York, ante la mirada incrédula del mundo.

A las 9:03 a.m., otra aeronave se estrellaba contra el segundo edificio y, así, en cuestión de minutos se comenzaron a desencadenar una serie de eventos que terminarían cruzando los caminos de un grupo de puertorriqueños que –desde sus trincheras- lucharon en lo que desde entonces se conoció como la guerra contra el terrorismo.

“Desde el 1898, hombres y mujeres de Puerto Rico han sido parte de los distintos conflictos bélicos que ha sostenido los Estados Unidos. Desde la Primera Guerra mundial... hasta años recientes, lo que ha sido Irak y Afganistán... ha sido una aportación bien significativa”, afirmó el ayudante de la Guardia Nacional, el general José Juan Reyes.

Uno de ellos fue el oficial Luis Raúl Loyola, quien, tras los atentados, estuvo destacado en Arabia Saudita e Irak.

Previo a ambos destaques, Loyola era militar ciudadano de la Guardia Nacional, por lo que mantenía su trabajo en la banca. Pero, cuando volvió a la isla desde Irak sabía que nada era igual. “Comencé a trabajar de nuevo (en el banco) y te tengo que decir que me sentía fuera de sitio, que no encajaba. Tuve situaciones... no me acostumbraba”, dijo Loyola, quien hoy es comandante adjunto del Grupo de Apoyo 191 de la Guardia Nacional.

Fue, entonces, que para el 2005 decidió dedicarse exclusivamente a su carrera militar. Las experiencias vividas lo llevaron a dar ese paso, confesó. “A nosotros, nos educan de que todo en la vida es bonito, tú estudias, trabajas, lo tienes todo ahí, pero cuando uno ve la realidad de la guerra, ve otras personas fuera de nuestro entorno, uno ve la vida bien diferente”, señaló.

Su primer destaque fue en Arabia Saudita, donde estuvo por seis meses proveyéndoles seguridad a unas áreas de misiles en el aeropuerto de Riad. Posteriormente, fue enviado a Irak. “Ahí, ya a uno se le pone la carne de gallina porque uno sabe que va para un teatro de operaciones que está en guerra”, comentó.

Entre sus funciones, estuvo darles apoyo a las misiones de estabilización de operaciones después de la invasión, incluyendo patrullaje. “Es algo bien estresante porque básicamente, en una patrulla de combate, te preparas para combatir, y los planes que se hacen incluyen todo el espectro de lo que puede salir bien y de lo que puede salir mal”, señaló.

“Si yo tomaba la decisión incorrecta, alguien podía morir, eso me incluye y esa era la parte más difícil de la parte de las operaciones”, añadió.

Misiones que cambian

Reyes llegó al Pentágono, en Washington, -donde un avión golpeó el edificio 34 minutos después del impacto a la segunda torre del WTD- semanas después del suceso y aún en ese instante se sentía el olor a quemado.

Previo a ambos destaques, Luis Raúl Loyola era militar ciudadano de la Guardia Nacional, por lo que mantenía su trabajo en la banca. Pero, cuando volvió a la isla desde Irak sabía que nada era igual. (Ramón "Tonito" Zayas)

“Ver que ese impacto había llegado desde el corredor E, o sea, la parte de afuera del edificio, hasta el corredor A, era impresionante y, sobre todo, bien triste saber que, en ese corredor, había un cuido de niños”, recordó Reyes.

El ayudante general estuvo destacado hasta finales del 2011 en el Pentágono, desde donde se trabajaban las operaciones militares que se llevaban a cabo, tanto en Afganistán como en Irak. Manejaban solicitudes de apoyo y el movimiento de las unidades a combate.

“Me acuerdo cuando fuimos a entrar a Irak, estuvimos cerca de cuatro a cinco meses que se trabajaban los siete días y los turnos eran largos”, compartió Reyes, quien estuvo destacado en Irak entre el 2010 y 2011 para trabajar el plan de retiradas de tropas establecido en ese momento por el presidente Barack Obama.

“Saber la cantidad de personas inocentes que habían muerto era muy triste, pero a su vez era un aliciente y un impulso para seguir trabajando largas horas, porque había que hacer un statement, había que señalar que Estados Unidos estaba en pie de defensa de su democracia y estilo de vida”, expresó.

Hasta ese momento, se trataba de la misión más importante de su carrera militar, afirmó. No obstante, todo cambió cuando regresó a trabajar a Puerto Rico en el 2012 como director de operaciones de la Guardia Nacional. Desde entonces, han sido diversas las misiones que le ha tocado liderar en la isla, incluyendo el impacto de los huracanes Irma y María.

“Estamos en Puerto Rico, estamos uniendo puertorriqueños y puertorriqueñas y se ha convertido para mí en la misión más importante de mi carrera”, dijo Reyes, quien tiene 37 años de carrera militar, de los cuales 25 han sido con el Ejército activo.

Edwin Sosa había abandonado la ciudad de Nueva York, donde nació, a los 15 años para venir a vivir a la isla junto a su familia. No había regresado a la llamada “Ciudad de los Rascacielos” hasta el 12 de septiembre de 2001 cuando arribó junto a un grupo de rescatistas y bomberos puertorriqueños para apoyar en las labores de recuperación. (Ramón "Tonito" Zayas)

Regreso a un Nueva York distinto

Edwin Sosa había abandonado la ciudad de Nueva York, donde nació, a los 15 años para venir a vivir a la isla junto a su familia. No había regresado a la llamada “Ciudad de los Rascacielos” hasta el 12 de septiembre de 2001 cuando arribó junto a un grupo de rescatistas y bomberos puertorriqueños para apoyar en las labores de recuperación.

Aún tenía recuerdos de cuando su papá lo llevaba a las “Torres Gemelas”, pero las imágenes que observó y las emociones que vivió fueron completamente distintas a las que guardaba de su niñez. “No fue lo mismo ver todo hecho un escombro”, señaló.

El destaque en la ciudad de Nueva York comenzó con una llamada telefónica que recibió mientras se encontraba en una práctica de pelota. Sabía de la magnitud de la tragedia. “Sentí orgullo, me preparé rápido, le expliqué a mi familia lo que iba a pasar y nos fuimos”, dijo sobre su reacción al recibir la llamada.

El viaje fue extenuante. Se demoró más de 12 horas, pues requirió que se hicieran varias paradas, además de los controles del tráfico aéreo que existían en ese momento. “En los aviones de la Guardia Nacional, no hay asientos. Recuerdo que estaba encima de unos paquetes, ahí pude descansar un poquito, pero tenía la adrenalina bien arriba”, señaló.

Julian Inclán fue uno de los pilotos que manejó el avión que llevó hasta Nueva York a Edwin Sosa junto a los otros bomberos y rescatistas boricuas. (Ramón "Tonito" Zayas)

Su primera misión -el 13 de septiembre- fue la inspección de un hotel cercano en búsqueda de posibles sobrevivientes. No hallaron a nadie. “Verificamos piso por piso y cuarto por cuarto, y según las personas salieron así dejaron todo, el desayuno, las computadoras en el piso, carteras, teléfonos”, dijo.

La ansiedad de las labores se unió con el temor latente a nuevos ataques terroristas y al colapso de estructuras que habían quedado debilitadas ante la magnitud del evento. “Eso estaba vivo allí todavía, el olor a diésel, a fuel (gasolina), a muerte, como dice uno... lo que me impactó fue que cuando llegué al lugar vi algo que estaba completito y era una persona que se tiró del edificio”, rememoró.

“Para mí, fue un orgullo ser parte de la historia. No es una historia que uno quiera vivir otra vez, pero fue una historia que me marcó para el resto de mi vida”, confesó Sosa. “Emocionalmente, siempre te quedas marcado y cada vez que hay un derrumbe, un accidente aéreo, uno se recuerda en el momento que estuvo allí”, añadió.

En el WTC, murieron 343 bomberos, de 2,753 víctimas, mientras intentaban rescatar a personas que quedaron atrapadas.

Caminos cruzados

Julian Inclán fue, precisamente, uno de los pilotos que manejó el avión que llevó hasta Nueva York a Sosa junto a los otros bomberos y rescatistas boricuas.

A pesar de que Inclán -quien era ciudadano soldado de la GN- acababa de llegar de su entrenamiento como piloto y no tenía experiencia operacional, tan pronto conoció de la tragedia, supo que lo activarían. “Yo creo que todos los que estábamos en las Fuerzas Armadas en ese momento pensamos que, en algún momento, iba a llegar la llamada”, dijo.

El viaje, ese 12 de septiembre, salió rumbo a Florida, donde recogieron un personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para llevarlos a Nueva York. Volaron por 16 horas. “Había mucha incertidumbre, mucho miedo a lo que podía pasar y estaba pasando, pero siempre estuve enfocado en la misión”, expresó Inclán, quien se retiró en diciembre de 2019 como teniente coronel.

“La tensión se sentía un poco en el aire por las comunicaciones aéreas que estábamos escuchando”, dijo.

Tras cumplir la misión, Inclán estuvo destacado -entre otras misiones- en Kosovo, Colombia y Afganistán, donde viajó en el 2011 para realizar labores de apoyo a las fuerzas terrestres. Allí estuvo 60 días.

“Septiembre 11 marcó el comienzo de mi carrera militar y, desde ese momento, por los próximos 20 años estuve envuelto en diferentes operaciones y misiones, todas atadas a las guerras del terrorismo”, afirmó al sostener estar " contento” de haber hecho su parte. “No tengo ningún regret (arrepentimiento)”, apuntó.