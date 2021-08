Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) inició hoy, martes, una investigación del crucero Mardi Gras, que atracó esta mañana en el Puerto Internacional de la Bahía de San Juan, tras colocar a la embarcación bajo estado amarillo ante la posibilidad de contagios o casos confirmados de COVID-19 a bordo.

La embarcación, la más grande de la empresa internacional Carnival Cruise Line, arribó a la isla cerca de las 6:00 a.m. y fue el primer barco de pasajeros en atracar en Puerto Rico a poco más de un año desde que se suspendieron los viajes de cruceros a causa de la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. El barco también contiene una montaña rusa, entre muchas otras amenidades.

Según la Guía de Estatus de Cruceros que los CDC actualiza todos los días, el Mardi Gras, que zarpó el pasado 31 de julio de Puerto Cañaveral, Florida, en un viaje “restringido” del 70 por ciento de su capacidad (con poco más de 4,000 pasajeros; la capacidad máxima es de sobre 6,500 personas), se encuentra bajo condición amarillo, estatus otorgado cuando un barco llega o sobrepasa el umbral que propician el inicio de una investigación.

El portal de los CDC sostiene que un crucero es colocado bajo estatus amarillo si cumple con uno de tres escenarios: que su tripulación se encuentran en o sobrepasó el umbral que activa una investigación, si sus pasajeros se encuentran en o sobrepasan el umbral para una investigación, o si agencias locales o federales notifican a los CDC sobre casos o contagios que hayan ocurrido dentro de los cinco días en que el barco zarpó.

Los cruceros, que deben operar según las disposiciones de la Estructura Condicional para Navegar de los CDC, deben enviar, todos los días, un Formulario de Recolección de Datos que detalla cualquier caso sospechoso o confirmado de COVID-19 a bordo.

Los CDC actualizaron el portal última vez hoy, martes, con los datos recibidos hasta el día de ayer, lunes.

Sin embargo, Lisdián Acevedo, portavoz de prensa del Departamento de Salud, indicó a El Nuevo Día que el personal de Mardi Gras no les ha notificado sobre casos sospechosos o confirmados de COVID-19 a bordo. Acevedo sí explicó que recibieron información sobre pasajeros con condiciones médicas no relacionadas a la enfermedad causada por el coronavirus.

Del mismo modo, Acevedo añadió que le solicitaron una explicación a los CDC sobre el estatus de la embarcación pero, al momento, no han recibido contestación. El Nuevo Día también solicitó una entrevista con personal de los CDC pero el pedido no ha sido contestado.

Precisamente, el secretario de Salud, Carlos Mellado, publicó un tuit en su cuenta oficial que el Mardi Gras no le ha notificado a la agencia sobre casos sospechosos o positivos al coronavirus.

“El crucero Mardi Gras no nos ha notificado ningún caso positivo a COVID-19 entre sus pasajeros. Los casos reportados serios son relacionados a otras condiciones; apendicitis, y problemas gastrointestinales con pruebas negativas al virus”, escribió el titular de Salud.

No obstante, el portal de Estatus de Cruceros se utiliza para monitorear el estado de cruceros que reportan casos sospechosos o confirmados de COVID-19 y no otras condiciones de salud.

Mientras, Joel Pizá Batiz, secretario de la Autoridad de los Puertos, sostuvo, mediante comunicación escrita, que la industria de cruceros es una de las más reguladas. Añadió que, según datos provistos por personal del Mardi Gras, el 96.80% de los pasajeros a bordo están vacunados (aunque no especificó el porcentaje de personas con una sola dosis y personas con un ciclo completo de vacunas), y que el 99.21 por ciento de la tripulación está inoculada.

“Los CDC y los protocolos de COVID-19 con las líneas de cruceros no impiden la entrada de cruceros a puertos estadounidenses por uno o dos casos de COVID 19. Por eso la clasificación por colores. Los CDC han puesto al Mardi Gras en color amarillo y está investigando. Los CDC no han detenido la operación del barco y puede seguir navegando. La identificación y notificación de meras sospechas de casos habla bien de los protocolos de la industria, lo que no ocurre con ninguna otra industria de transportación”, resaltó Pizá Batiz en el escrito.

Al ser contactado por El Nuevo Día para confirmar si la Autoridad de los Puertos recibió información sobre casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en el Mardi Gras, el portavoz José Carmona dijo que las expresiones en el comunicado son las únicas que realizarán por el momento.

Según reseñó el 31 de julio el portal WFTV de la cadena ABC, el Mardi Gras, en su viaje inaugural tras completarse su construcción el 24 de enero de 2020, zarpó tras seguir estrictas medidas de salubridad. Los pasajeros debían enviar una declaración de estado de salud tres días antes de abordar en la que debían informar si estaban vacunados o no.

De no estar vacunados, debían llegar con una prueba negativa de COVID-19, y si no presentaban una prueba, personal de salud estuvo en el puerto para llevar a cabo las pruebas. Además, si el crucero se extiende por cuatro días o más, los pasajeros deben someterse a otra prueba.

Christine Duffy, directora ejecutiva de Carnival Cruise Line, indicó al canal de televisión que el barco cuenta con cabinas de aislamiento y cuarentena si un pasajero presenta síntomas o se confirma que dio positivo al coronavirus. El Nuevo Día solicitó una reacción de Carnival Cruise Line, pero al momento, el pedido no ha sido contestado.

Funcionarios del gobierno, incluyendo al secretario de la Compañía de Turismo, Carlos Mercado, recibieron en la mañana de hoy al Mardi Gras. Mercado indicó, más temprano en el día, que el crucero atracará dos veces más en la isla, y que en septiembre llegará a Puerto Rico el crucero de Royal Caribbean Vision of the Seas. El barco utilizará a San Juan como su puerto base.

“Tenemos otros sectores que ya iniciaron una recuperación saludable como lo es la ocupación hotelera y la capacidad aérea, pero el único eslabón que faltaban eran los cruceros. Con la llegada del Carnival Mardi Gras se inicia este proceso bastante estricto en términos de desembarque tras los acuerdos con el Departamento de Salud y la línea de cruceros”, sostuvo.

Unos 4,000 pasajeros desembarcaron bajo estrictos protocolos de seguridad que, entre otras cosas, incluyeron no permitir la salida de quienes no estén completamente vacunados contra el virus. Se estima que el 95% de los pasajeros está inoculado.

Mercado aseguró que la llegada de esta embarcación dejará $360,000 en la economía, sin contar el dinero que generarán los transportistas y suplidores de experiencias turísticas. El impacto económico asciende a unos $1.2 millones cuando se suman las próximas dos paradas.