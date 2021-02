Pese a las críticas recibidas y las advertencias del Negociado de la Policía de que el uso de las “scooters” eléctricas en la calle viola la Ley 22 de Tránsito, los empresarios Juan Carlos Parra y Aldo Briano defendieron su decisión de continuar operando su negocio de alquiler llamado Skootel.

“Hay ciertas voces y personas que han tenido ciertas molestias con las ‘scooters’, pero tenemos muchísimas más personas que las usan diariamente como método de transporte”, dijo Parra. “Como todo negocio novel e innovador, siempre es importante trabajar de la mano para que las cosas salgan bien”, agregó.

En la página de internet de Skootel, se indica que se deben utilizar en la calle, no en la acera. Recomiendan que se use casco, pero la empresa no lo provee.

Parra y Briano indicaron que, debido al comportamiento indebido de algunos clientes, resulta importante impulsar una campaña educativa. Señalaron que detuvieron las operaciones “varias semanas” mientras se tramitaba el permiso del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP) y se daban conversaciones con residentes de Condado.

“Reconocemos que ha habido cierto mal uso y hemos tomado medidas reforzando la educación y la manera en que se opera el servicio, pero hay miles de personas que lo usan correctamente”, dijo Parra, al señalar que unas 30 personas han sido sacadas de la plataforma.

El director del Negociado del Tránsito de la Policía de Puerto Rico, el inspector Gaby Pérez, le ha dicho dos veces a El Nuevo Día que las “scooters” violan el artículo 1.11 de la Ley de Tránsito, que prohíbe estos aparatos al aludir a “patinetas motorizadas”.

A pesar de que el lenguaje aparenta ser claro y que la Ley de Tránsito contempla multas de $100, Pérez indicó que no se interviene porque la Policía espera por un reglamento que tiene que confeccionar el NTSP y porque pueden darse casos de usuarios que no tengan la licencia de conducir consigo para gravar la multa.

Parra y Briano insistieron en que las “scooters” que ellos manejan -que operan con un motor- no caen en la categoría proscrita por ley porque para iniciar la marcha el usuario tiene que utilizar el pie. Aún así, Parra dijo que se puede “aclarar” el lenguaje de la ley, ya que el fin de ambos es que las “scooters” se usen en la calles de cascos urbanos.

“Llevamos dos años trabajando, mano a mano, con diferentes entidades del gobierno, la Policía, la Legislatura, los gobiernos municipales para traer este tipo de transporte que realmente ha generado una demanda increíble en las áreas de San Juan, Guaynabo y Mayagüez... como todo nuevo método de transporte e innovación, es importante que se haga de manera ordenada y segura”, dijo Parra.

Briano insistió en que, con la llegada de las “scooters” eléctricas a la isla, Puerto Rico se inserta en un movimiento mundial de “micromovilidad”, facilitando el traslado de personas por áreas urbanas. Según sus números que detallan la recurrencia con que se usa el servicio, “la mayoría” de los clientes usan las “scooters” como medio de transportación y no recreativamente.

Parra y Briano están en conversaciones con el gobierno de San Juan, cuyo alcalde, Miguel Romero, ha anunciado que confeccionará una orden municipal para regular el uso de estos aparatos, cuyas velocidades no superan las 10 o 15 millas por hora, dependiendo del lugar. La determinación de Romero ocurrió luego de que llegaran a un punto de ebullición las quejas, tanto de residentes del Viejo San Juan, como de Condado y Miramar, sobre la falta de conciencia de los usuarios utilizando los aparatos -algunos de estos menores- en la vía de rodaje, invadiendo la acera y dejándolos en cualquier sitio.

Algunas han sido encontradas en contenedores de basura del Viejo San Juan.

Parra y Briano aseguraron que han tomado pasos para evitar que los menores utilicen las “scooters”, pero reconocieron que no pueden evitar el problema totalmente. Sí han reclutado personal adicional para velar por el bueno uso de este medio de transporte.

Aunque Romero había indicado que la orden municipal estaría lista antes de que culminara el mes, una portavoz de la ciudad capital indicó que el documento está en etapa de redacción y que se quiere evitar el uso en aceras, espacios peatonales y plazas recreativas.

Una de las dependencias del gobierno encargadas de regular las “scooters” es el NTSP, que les requirió a los dueños de Skootel un seguro de $1 millón que cubre al usuario y a cualquier persona involucrada en un accidente. No obstante, ese seguro no cubre accidentes en la vía pública, que es donde Briano y Parra quieren que sus clientes viajen. La entidad le dio el permiso de operación a Skootel el año pasado, pero su presidente, Jaime Lafuente, indicó a El Nuevo Día la semana pasada que estaba “investigando” la otorgación del contrato.