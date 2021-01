Rotular todos los pasillos, establecer horarios escalonados de entrada y salida de los edificios, instalar lavamanos en los pasillos, discutir nuevas directrices sobre qué deben hacer los empleados si van a viajar fuera del país... Las escuelas privadas elementales y secundarias del país están listas para recibir nuevamente a sus estudiantes de forma presencial en cuanto el gobierno lo autorice.

No obstante, esto no significa que el país esté listo para el reinicio de clases dentro de los planteles en medio de la pandemia de COVID-19.

“Hay factores internos y externos que tenemos que tener en cuenta. Una cosa es lo que pasa adentro y otra lo que pasa afuera. Si lo vemos de esa manera, no se puede desligar porque aunque el colegio esté preparado, si afuera no está preparado, no se puede (reabrir). Estamos todavía hablando de una tasa de positividad muy alta, de una inestabilidad en la cifra de muertes”, señaló la presidenta de la Thomas Alva Edison School, en Caguas, Carmen Zoraida Claudio.

PUBLICIDAD

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han establecido una serie de indicadores que se deben tomar en cuenta para disminuir los riesgos de transmisión de COVID-19 en escenarios escolares. Entre esos indicadores está que, para que el riesgo sea lo más bajo posible, menos del 3% de las pruebas moleculares diagnósticas realizadas en los 14 días previos a la apertura debe arrojar resultados positivos, lo que se conoce como tasa de positividad. Para el 15 de enero, la tasa de positividad en la isla era de 12.3%, según el Fideicomiso de Salud Pública.

El gobernador Pedro Pierluisi ha fijado como meta que las clases presenciales en las escuelas públicas y privadas de país se retomen en marzo, sujeto a la evolución de la pandemia y la vacunación del personal docente y no docente. Eso supone un reto mayor para el Departamento de Educación, en parte porque que deberá determinar cuántos de los 855 edificios escolares -tras la demolición de la escuela Agripina Seda, de Guánica- pueden recibir estudiantes y cómo establecer espacios alternos. Pero las escuelas privadas, por ser entidades más pequeñas, toman decisiones con más agilidad y, desde el semestre pasado, muchas han usado sus instalaciones consistentemente, indicó el presidente del Colegio Marista El Salvador, de Manatí, Edgardo López.

“Estamos listos desde agosto (para recibir estudiantes)”, apuntó López.

De hecho, han puesto en práctica todos los protocolos y las medidas de seguridad desde octubre, cuando recibieron nuevamente a estudiantes de 3 a 4 años matriculados en sus programas preescolares de “pre pre” y prekinder. Estos operan bajo las normativas de centros de cuido del Departamento de la Familia.

PUBLICIDAD

“Cuando nos den luz verde, pues estamos listos para recibir a nuestros chicos de la manera que se nos indique, ya sea híbrido, presencial... El verano lo dedicamos a la preparación, hemos ido puliendo y actualizando los protocolos. Tenemos decenas y decenas de protocolos, es parte de este proceso”, expresó López.

Por ejemplo, además de los planes sobre cómo se sentarán los estudiantes en los salones o dónde ubicarán estaciones con desinfectantes, Claudio precisó que también han confeccionado nuevas reglas -basadas en reglamentación federal y local- sobre los requisitos de vacunación contra el COVID-19 para los empleados y el período de cuarentena y realización de pruebas diagnósticas tras viajes fuera de la isla.

La enfermera escolar Nicole Cruz destacó que ninguno de los protocolos es final, pues los planes y documentos se actualizan constantemente a medida que las autoridades salubristas y el gobierno brindan nueva información sobre el coronavirus. Recordó que, hace meses, se habría aceptado un resultado negativo en prueba serológica de COVID-19 determinar si alguien podía reincorporarse al trabajo o los estudios presenciales, pero ya se ha decidido que solo se aceptarían resultados en pruebas diagnósticas, preferiblemente moleculares.

El director del nivel superior la Escuela Laboratorio Centro de Desarrollo Integral (Cedin) de la Universidad Interamericana, Miguel Rosa, destacó que todos los planes elaborados deberán ser actualizados previo al reinicio de clases presenciales, pues se tendrán que ajustar a las condiciones que establezca el gobierno. Asimismo, consultarían el sentir de las familias, pues en cuestionarios anteriores el 50% de los padres expresó que prefiere que sus hijos se mantengan en clases a distancia.

PUBLICIDAD

“Como comunidad de aprendizaje que somos, tenemos que tomar en consideración a padres, maestros y los mismos estudiantes para terminar de desarrollar el plan y que los resultados sean lo que todos queremos, que los resultados del aprendizaje sean los mejores”, sostuvo.

El regreso a las aulas requerirá un trabajo previo, tan pronto el gobierno lo autorice, por lo cual no sería algo inmediato, destacó la directora de Cedín Elemental, Olga Joglar. Del mismo modo, se debe tomar en cuenta cuál sería la mejor estrategia para los estudiantes.

“Nosotros ya llevamos seis, siete meses en una modalidad virtual, con un ritmo estable, con una facultad que se ha esforzado y ha demostrado que quieren dar el máximo y el estudiantado quiere esa modalidad. Tuvimos el verano completo para prepararnos y poder hacer una modalidad virtual. La modalidad híbrida, tener que enfrentar ese cambio, tenemos que escuchar a la facultad, ver las opciones, las recomendaciones y tomar eso en cuenta para determinar cuales son los puntos importantes para poder tener una modalidad híbrida efectiva”, dijo Joglar.

Las escuelas privadas aún esperan recibir los materiales o servicios que serían adquiridos para ellos por el Departamento de Educación con los fondos federales asignados mediante el primer paquete de estímulo económico para manejar el coronavirus, conocido como Cares Act.

Joglar apuntó que, en el caso de Cedín, su solicitud está en un segundo proceso de revisión de parte de la agencia.

“Todavía esos fondos se están analizando, trabajando con las escuelas a la velocidad que se conoce...”, señaló Claudio. “Esos fondos son para comprar materiales que las escuelas no van a poder comprar de otra forma. Si eso no viene, no tendremos mascarillas para darle a los niños, no tendremos termómetros suficientes... No creo que una escuela tenga $80,000, $90,000, $100,000 para invertir de un día para otro si esto no llega”, añadió.