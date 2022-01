Ante el creciente repunte de COVID-19 que continúa atravesando el país, los municipios han tomado cartas en el asunto mediante medidas extraordinarias para intentar contener la transmisión.

Al menos, cinco ayuntamientos -Comerío, Florida, Ciales, Hormigueros y Sabana Grande- han optado por cerrar operaciones, salvo funciones esenciales como el recogido de la basura, emergencias y seguridad.

Además de suspender los servicios administrativos durante esta semana, Sabana Grande firmó una orden para cerrar una serie de lugares, como el gimnasio municipal y el Centro de Envejecientes Lilliam Torres, y prohibir actividades que conlleven música en vivo y baile en comercios y lugares propensos a aglomeraciones.

Ayer, a un día de que el gobernador Pedro Pierluisi anuncie la nueva orden ejecutiva para el control del COVID-19 en la isla, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, pidió que las voces de los municipios sean incluidas en las decisiones del gobierno a la hora de establecer política pública para tratar de frenar los contagios.

“Tenemos que entender que el COVID llegó para quedarse un tiempo prolongado. No podemos comenzar a hacer flexibilizaciones. Tenemos que sentarnos la Legislatura, los alcaldes y el gobernador, no seguir un panorama incierto. Esto hay que estructurarlo, escuchar a los expertos y establecer unas guías básicas”, dijo Hernández Ortiz, quien preside la Asociación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos municipales populares.

A principios de esta semana, el gobernador anunció que sería hoy cuando anunciaría la nueva orden ejecutiva. Anticipó que no vislumbraba flexibilizaciones, sino mantener o modificar acciones ya incluidas en órdenes previas.

El gobernador se reunió ayer con miembros de la Coalición Científica para escuchar sus recomendaciones.

“Los niños van a necesitar estar vacunados para volver a la escuela. Las escuelas regresan presenciales en dos semanas. Faltan cientos de miles de niños por vacunar”, comentó ayer Daniel Colón Ramos, presidente de la Coalición, en su cuenta de Twitter.

Al día de ayer, solo 28.8% de los menores de 5 a 11 años habían completado las dos dosis de esta vacuna.

Carl López, epidemiólogo de Sabana Grande, comentó que en este municipio había ayer 624 casos activos, incluyendo 84 confirmados por prueba molecular y 535 positivos a prueba de antígeno y considerados sospechosos, además de otros cinco positivos a pruebas caseras de COVID-19.

“(El municipio de) Sabana Grande está en ‘shutdown’ desde el 22 de diciembre. Era hasta el 10 de enero, pero se extendió hasta el 14 de enero para disminuir la positividad”, dijo López, quien comentó que las operaciones municipales están pautadas para reanudarse el próximo lunes.

Como medida adicional, informó, el municipio de Sabana Grande aprobó, esta semana, una orden cerrando una serie de lugares y suspendiendo actividades. Además de prohibir duelos dentro del cementerio, también se vedó la entrada de menores de 12 años al camposanto. Niños y niñas de estas edades tampoco pueden participar de eventos deportivos y recreativos al aire libre en este municipio, donde también se cancelaron las actividades en los centros comunales.

El Municipio de Las Marías, mientras tanto, tenía ayer 423 casos activos, con una tasa de positividad de 36.79%, informó su alcalde, Edwin Soto.

Según el Departamento de Salud, Las Marías es el pueblo con mayor incidencia del virus, acorde a casos confirmados y probables por 100,000 habitantes.

“Se deben controlar, restringir más las actividades”, dijo el funcionario, aunque comentó que no ha optado por cerrar operaciones ni tomar acciones mayores para el control del virus.

Advirtió que es responsabilidad ciudadana el seguir tomando acciones para prevenir infecciones, así como evitar que otros se contagien. Su recomendación, dijo, es que las personas limiten sus actividades del trabajo a su casa.

“Que salgan solo lo necesario. Hay muchos asintomáticos y siguiendo la transmisión. Cada cual tiene que poner de su parte”, dijo, al exhortar a las personas contagiadas a mantenerse en cuarentena el tiempo requerido.

En Villalba, mientras tanto, hay 330 contagios activos, según informó el alcalde Hernández Ortiz, quien resaltó que la cifra denota un evidente repunte toda vez que hace aproximadamente un mes solo tenían uno o dos casos.

“Hay un repunte fuerte. Hay comercios que han tenido que cerrar por (casos) positivos en sus empleados. También, ha habido problemas en los servicios básicos, por ejemplo, por la interrupción causada por (empleados que son) casos positivos o contactos con casos positivos”, sostuvo.

En el caso de Villalba, dijo, firmó una orden que requiere la prueba de antígeno a todos los empleados. También, deben tener el refuerzo de la vacuna o, al menos, demostrar estar haciendo trámites para su administración en los próximos días.

Además, en Villalba, los negocios deben cerrar antes de las 10:00 p.m., dos horas antes del cierre estipulado por el gobierno central, quien ordenó esa media para todo establecimiento comercial entre la medianoche y las 5:00 a.m.

“Hay municipios que están cerrando más temprano, algunos a las 7:00 p.m., otros a las 9:00 p.m. Hay una desconexión entre lo que tienen los municipios y lo que el gobierno hace”, comentó, al insistir en que los municipios deben ser considerados en las reuniones de toma de decisiones para crear medidas que contengan el virus.

El alcalde sugirió que se creen unas reglas uniformes siguiendo criterios epidemiológicos.

Por su parte, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, quien desde mediados de diciembre se convirtió en el presidente de la Federación de Alcaldes, comentó que el mayor reto es que más personas se pongan el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.

Señaló que, si en las próximas acciones tomadas por el gobierno se opta por un cierre parcial, no tendría problema en apoyar esta medida. No obstante, comentó que se debe tener en cuenta el efecto en la economía, particularmente en los empleados que no puedan continuar sus trabajos de forma remota.

El alcalde de Jayuya, Jorge González Otero, también le hizo un llamado a la ciudadanía a ser responsable y adoptar conductas de prevención del virus.

“Hay tanta información, pero, a veces, (la gente) está mal informada”, dijo.

El funcionario resaltó que urge que impere “el sentido común” y la ciudadanía continúe con el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. También, abogó por la apertura de las escuelas para impartir clases presenciales.

“Hay que volver a la normalidad lo antes posible, pero la gente se tiene que vacunar”, sostuvo.

Según el Informe de Vacunas COVID-19 en Puerto Rico, con datos de Salud y análisis del doctor Rafael Irizarry, hasta el 11 de enero solo 25.2% de las personas en necesidad del refuerzo ya tenían lo tenían. Mientras, 1,267,867 de personas tienen las dos dosis de esta vacuna y urgen de ponerse el refuerzo.

Datos de Salud advertían ayer que la positividad del virus está en 36.64%, con un promedio diario de 1,551 casos confirmados.