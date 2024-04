LUMA Energy confirma que vehículo de sonido de la campaña de Jenniffer González causó avería en Guánica

Cuestionado sobre la versión de la empresa, Cintrón alegó que “LUMA está mintiendo” . Además, aseguró que el área no se quedó sin servicio eléctrico.

Cintrón agregó que “tiramos el GPS y le mandamos, de inmediato, notificación a LUMA esa misma noche diciendo que tenían que ir allí con una brigada . Yo no puedo entender cómo, a esta altura, estos postes podridos están allí y se pueden caer”.

“Ningún poste se afectó con las guaguas, porque nosotros no afectamos los postes, los postes ya estaban doblados. La guagua no tumbó ningún cable tampoco. Nosotros, con una vara que viene para eso, levantamos los cables para pasar. Nosotros no rompimos, allí ni se fue la luz ni se fueron los (servicios de) teléfonos”, reiteró.