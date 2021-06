Con la promesa de “seguir mejorando nuestro servicio”, el consorcio LUMA Energy reconoció ayer las dificultades que algunos de sus clientes han confrontado para reportar averías eléctricas o pagar sus facturas, al tiempo que enfatizó que hay diversos mecanismos disponibles para realizar esas y otras gestiones.

José Pérez Vélez, asesor de asuntos externos de LUMA, indicó que los problemas de acceso han sido a través de la página web lumapr.com y la aplicación móvil Mi LUMA, lo que atribuyó al ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS, en inglés) o jaqueo que el consorcio reportó el pasado jueves. Entonces, LUMA informó que el jaqueo intentaba hacer que el servicio en línea no estuviera disponible abrumándolo con tráfico de múltiples fuentes, hasta el punto de reportar dos millones de visitas por segundo.

Ayer, de paso, LUMA alertó sobre un esquema de fraude, a través del cual individuos ajenos al consorcio llaman o envían correos electrónicos identificándose falsamente como empleados para intentar hacer gestiones de cobro.

“El sistema ha mejorado. Ha habido un cambio drástico, pero el virus (problema) no se ha eliminado por completo. Tenemos una compañía de ciberseguridad atendiendo la situación, pero fue un jaqueo de fuerza mayor y sigue afectando nuestros sistemas”, dijo Pérez Vélez.

“Todo esto ocasionó que, en ocasiones, los clientes no pudieran acceder a la página o la aplicación, o que las repuestas a través de Facebook Messenger al reportar averías demoraran mucho, cuando no debe ser así porque deben ser automáticas. También, se abrieron cuentas falsas de LUMA y se hicieron llamadas o enviaron correos electrónicos para cobrarles a los clientes. Pero LUMA no llama a ningún cliente para pedirle información de banco, ni de tarjetas de crédito”, agregó, al explicar que las llamadas del consorcio suelen ser para validar direcciones de cómo llegar a reparar una avería.

Al momento, indicó Pérez Vélez, los clientes tienen las siguientes plataformas para hacer gestiones con LUMA: página web (lumapr.com), aplicación móvil (Mi LUMA), teléfono (1-844-888-5862), Facebook Messenger y las 25 oficinas comerciales del consorcio en la isla.

Informó que, este viernes, la aplicación móvil será actualizada para que los clientes puedan reportar averías por esa vía.

Actualizan mapa

En esa línea, Pérez Vélez dijo que se actualizó el mapa –en la página web– sobre averías eléctricas, con la intención de que refleje un estimado de clientes afectados. Hasta antes de la actualización, el mapa incluía datos que no representaban la realidad (subestimados).

“Se añadió esa información (de clientes sin servicio) basado en el sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Ahora, se puede ver el estimado de clientes afectados por región y el por ciento respecto a la totalidad de 1.4 millones de abonados”, explicó.

A las 5:00 p.m. de ayer, cuando Pérez Vélez habló con El Nuevo Día, el mapa reflejaba 712 averías y un estimado de 12,619 clientes sin electricidad.

Por ahora, ninguna de las plataformas de LUMA incluye información sobre el despliegue de brigadas ni el trabajo que realizan en la calle.

Al respecto, Pérez Vélez dijo que “es nuestra aspiración que, en un futuro próximo, toda esa información esté en nuestras páginas, porque es una tecnología que se ya funciona en una de nuestras compañías matrices y en otras partes del mundo”. “Pero, lo que sí te puedo asegurar es que tenemos brigadas trabajando en nuestras 10 regiones”, expresó.

Otra queja que ha trascendido en estos días es que a los clientes no se les da un número de querella tras reportar una avería, lo que imposibilita que puedan darle seguimiento a su caso. Pérez Vélez indicó que, de haber ocurrido tal situación, habría respondido al jaqueo, y aseguró que “el protocolo de la empresa” establece que a cada abonado se le dé un número de querella o “ticket” al reportar una avería. Se supone, incluso, que las personas reciban dicho número de querella si reportan la avería por Facebook Messenger.

“Tiene que responder”

Ayer, tanto el gobernador Pedro Pierluisi como el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Ralph Kreil, reconocieron que LUMA debe mejorar su servicio, respuesta y comunicación.

Para el gobernador, el consorcio “tiene taller y, obviamente, tiene que responder”. “Si hay quejas o reclamos, (tiene que) atenderlas, sean de donde sean. Si un alcalde o alcaldesa hace reclamo, pues hay que atenderlo con prontitud. Eso es lo que LUMA tiene que hacer”, dijo.

Por su parte, Kreil expresó: “Hemos identificado áreas a mejorar en el ‘call center’ y en la página web, que les han imposibilitado a los ciudadanos realizar gestiones. Esto tiene que corregirse”.

Sobre el particular, Pérez Vélez indicó que LUMA aspira a que la respuesta a las averías sea “inmediata”, pero recordó que el sistema eléctrico está deteriorado, principalmente por falta de mantenimiento, y que el consorcio heredó más de 30,000 querelladas desatendidas cuando asumió el control de la red el 1 de junio.

“Para nosotros, es inaceptable que haya comunidades con tres o cuatro días y hasta una semana sin servicio. Les pedimos que confíen en que vamos a seguir mejorando nuestro servicio y estamos en ese trámite. Es poco el tiempo que llevamos, pero estamos trabajando rápido. La aspiración es que no haya averías y que, de haberlas, las podamos atender de forma rápida y segura”, puntualizó.