Las obras cubiertas por el acuerdo con Linxon US LLC y AtkinsRéalis Caribe incluyen nueve trabajos de interconexión que permitirán inyectar a la red 290 megavatios (MW) de energía fotovoltaica y otros 260 MW almacenados en baterías . En total, las mejoras atenderán las interconexiones de seis fincas solares y cuatro instalaciones de almacenamiento en Guayama, Yabucoa, Barceloneta, Arecibo, Caguas, Ponce y Peñuelas.

El director de Comunicaciones de LUMA, Hugo Sorrentini , aclaró que no todos los proyectos de generación aprobados en el “Tranche 1″ requerían trabajos mayores de interconexión, por lo que continuarán simultáneamente con sus respectivas fases de construcción.

“Este acuerdo entre LUMA y las empresas de construcción es un paso crucial para abordar estos desafíos y avanzar hacia un futuro energético más limpio, más resiliente y asequible para Puerto Rico . Al integrar cerca de un GW (gigavatio, equivalente a 1,000 MW) de energía renovable y más de 700 MW de almacenamiento, no solo estabilizamos la red eléctrica, sino que también aseguramos un sistema más resiliente y sostenible para las generaciones venideras”, afirmó el ejecutivo, en un parte de prensa.

Proceso dilatado

El proceso de licitación de LUMA que redundó en la contratación de Linxon US y AtkinsRéalis Caribe comenzó en marzo de 2023, pero no fue hasta diciembre pasado que la Junta de Supervisión Fiscal dio paso al acuerdo. En aquel entonces, el ex principal oficial regulatorio de LUMA Mario Hurtado planteó que el consorcio tuvo que revisar el proceso de licitación para ajustarlo a las normativas que regulan los servicios de ingeniería.