LUMA pide al Tribunal que no considere los argumentos del Negociado de Energía en el caso por modificación de bonificaciones económicas

Dicha eliminación tendría como consecuencia que el panel de jueces a cargo del caso debería entonces resolver la controversia sin tomar en cuenta ese escrito que, además, tiene nuevas determinaciones que no estaban en una resolución original del Negociado, sostuvo LUMA.

“Del récord no nacen fundamentos para eximir al NEPR del fiel cumplimiento con los requisitos reglamentarios atinentes a la presentación de escritos dentro de los términos concedidos para ello y que las solicitudes de prórroga se entablen de manera oportuna y por justa causa”, señaló LUMA, al plantear que el NEPR no cumplió las Reglas 63(A) y 72(B) del Tribunal, por lo que procedería no considerar el escrito recibido fuera de término.