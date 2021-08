Cuando Shanti Carrión tomó esta semana la prueba diagnóstica para medir su dominio en destrezas de Matemáticas, se dio cuenta del impacto que tuvo en su aprendizaje el no haber tenido clases regulares de esa materia el año pasado.

“Con la mitad del material me quedé como que no me acordaba, necesitaba refrescar el material”, relató la estudiante de undécimo grado de la Escuela Especializada Central de Artes Visuales, en San Juan. “Con el resto fue como, ¿qué? ¿Qué es eso?”, añadió.

La educación a distancia “fue un problema” desde el inicio, sostuvo la joven, y el año pasado se complicó con la salida del maestro de cinematografía y los problemas constantes para tomar clases de Matemáticas e Inglés.

Este año pensó que todo se arreglaría al regresar de forma presencial a la escuela, pero los planes cambiaron días antes del inicio de clases y sigue tomando clases a distancia.

PUBLICIDAD

“En una escuela especializada como esta, hay cosas que no se traducen bien a distancia, no funcionan. Clases como cinematografía, animación, pues se puede trabajar, pero pintura, dibujo, cerámica, escultura, no funcionan bien”, expresó Anette Tommei, madre de Shanti.

Tanto Tommei como Aurorisa Mateo, madre de otro alumno de undécimo grado, lamentaron que no han recibido información clara sobre las razones para postergar el regreso presencial a la escuela.

“Nos dijeron que volvemos el viernes... Los de escuela superior regresamos el viernes, los de escuela intermedia es el jueves”, narró Shanti. “Vamos a estar (de forma presencial) solo dos días a la semana, dos días la intermedia, dos días la superior, y los viernes se intercambia”, añadió.

El plantel de la escuela, conocida mejor como la Central, es un edificio histórico que sufrió daños en el techo a causa del huracán María, en 2017. Desde entonces, el tercer piso de la estructura ha estado clausurado y solo se ofrecía clases en el primer y segundo piso a una matrícula de séptimo a duodécimo grado.

El director de la Oficina Regional Educativa (ORE) de San Juan del Departamento de Educación, Jorge Alberto Santiago, indicó que la escuela tiene una matrícula estimada de entre 500 y 600 alumnos. El regreso a clases presenciales se pospuso, explicó, en espera de una inspección de la estructura.

“Tuvimos que esperar una evaluación de ingenieros en estos días, donde, por recomendación de los ingenieros, se volvió a marcar las áreas restringidas de la escuela”, destacó Santiago.

PUBLICIDAD

El director regional sostuvo que dicha inspección reiteró que la estructura es segura y puede ser utilizada, con excepción del tercer nivel.

El director de Infraestructura y Reconstrucción de Educación, el ingeniero Enrique Questell Pereira, confirmó que el equipo de ingenieros insistió en la clausura de las áreas que no son seguras, en específico el tercer piso, y se prohíbe el paso, además, a las escaleras que llevan a ese nivel.

Las reparaciones requerirán una inversión de unos $700,000 y Questell Pereira sostuvo que aún buscan identificar partidas presupuestarias para destinar a los trabajos.

“Estoy de acuerdo con que las clases en una escuela especializada en artes tienen que ser presenciales, por eso se creó una organización especial de ‘interlocking’ entre ellos mismos”, expresó Santiago, en referencia a la división de estudiantes de nivel intermedio y los de superior.

Santiago no pudo ofrecer información sobre el reclutamiento de maestros en la Central y, en vez, hizo referencia a los procesos de contratación en la región.

“De que nos faltan todavía maestros, sí. Estamos activamente reclutando las plazas que faltan”, sostuvo, al destacar que aún quedan por llenar, por ejemplo, puestos de maestros de Matemáticas e Inglés de nivel secundario.

Mientras tanto, la comunidad escolar continúa en la incertidumbre. El inicio y la duración de las labores de reparación son inciertos.

“Queremos saber si la construcción va a durar un año, seis meses, dos años... Cuál es el alcance de la construcción”, expresó Mateo, quien es arquitecta.

“Aquí hay buenos estudiantes, son buenos por su talento y por su promedio. Son autodidactas, casi tienen el doble de la carga académica (comparado con una escuela no especializada). No merecen tener tantos problemas para poder estudiar”, añadió Mateo.