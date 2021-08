Guayanilla - La mascarilla escondía su sonrisa, pero el tono de voz y la velocidad con la que hablaba a su madre delataban la alegría de Yadiel Corrales Bonilla al terminar su primer día de clases en tercer grado, el primero que toma de forma presencial desde primer grado.

Ayer tomó clases de Español, Inglés y Matemáticas; hoy, de Música y Educación Física.

“Estaba un poco asustada, pero él estaba emocionado, loco por venir. Se levantó a las millas por la mañana porque él quería estar aquí con los otros niños”, relató su madre, Solmarie Bonilla Alvarado.

Yadiel fue uno de los 52 estudiantes de la escuela elemental Dalila Torres, de Guayanilla, que tomaron ayer clases de forma presencial. La escuela tiene una matrícula de 85 alumnos de kínder a tercer grado, detalló el director escolar José González Rullán.

El plantel de Dalila Torres no está apto para recibir estudiantes, por lo que están en horario alterno (“interlocking”) de 7:30 a.m a 12:00 p.m. en la antigua escuela en desuso Padre Nazario, ubicada en pleno casco urbano guayanillense, a pasos de la ruinas de la Parroquia Inmaculada Concepción, destruida por un terremoto en enero de 2020.

“Se pudo, se logró”, fueron las primeras palabras del director González Rullán tras supervisar la salida de los alumnos al mediodía.

La cantidad de niños que llegó ayer superó sus expectativas. Reconoció que hubo preocupación entre los padres sobre el regreso a clases luego de tres semestres a distancia debido a los terremotos que aún se sienten en la zona y a la pandemia de COVID-19, particularmente porque atienden a una población que aún no puede ser vacunada. No obstante, adjudicó la asistencia a la disponibilidad de personal escolar de orientar a padres, madres y encargados.

Los adultos presenciaron la puesta en vigor del protocolo en el plantel desde la mañana, pues dejaron a sus hijos en un lado de la escuela y los recogieron al lado contrario. En el portón, la guardia escolar Rosa Hernández no dejaba pasar a ningún adulto que no presentara evidencia de estar vacunado contra el coronavirus y entregaba mascarillas quirúrgicas a todo el que entrara con mascarilla de tela.

Bonilla Alvarado confesó que estaba intranquila, pero confiaba que “la cantaleta” a su hijo sobre el uso de la mascarilla y el lavado constante de manos, así como la necesidad de mantener distancia de otras personas, surtiera efecto.

“Los estudiantes se portaron todos bien, estaban ansioso de regresar a la escuela”, señaló, por su parte, la maestra de Inglés Wanda Camacho.

El entusiasmo y el temor fueron los principales sentimientos entre padres, maestros y empleados escolares al iniciar ayer este nuevo año escolar, en el que se enfrentan al ambiente escolar de siempre con la novedad incierta de la pandemia.

“El año pasado fue sumamente difícil. Yo como mamá y ellos (como estudiantes) sé que fue difícil. En algún momento, tenemos que seguir adelante. Con miedo y encomendándonos a Dios, pero tenemos que arrancar y que todo siga su curso poco a poco”, indicó Zoray Pérez Díaz, madre de una estudiante de duodécimo grado de la escuela especializada University Gardens, en San Juan.

Los estudiantes de duodécimo grado de la escuela especializada University Gardens llegaron ayer en caravana para su último primer día de clases.

A pesar de las filas para entrar a la escuela y los protocolos para minimizar riesgos de contagio, los estudiantes de cuarto año del plantel no quisieron dejar pasar la oportunidad y llegaron en caravana a lo que sería su último primer día en la escuela.

“Sí, me siento temerosa, porque los casos están aumentando, pero pienso que después que se protejan... ya ellos (los estudiantes) tenían que regresar al salón de clases. Ellos se protegen, usan sus mascarillas y desinfectantes... todo lo que la escuela pidió. No creo que tengamos problemas con esa área. Sí me preocupa un contagio, eso va a suceder, pero no podemos bajar la guardia”, manifestó Elsa López, madre de un estudiante de noveno grado en el plantel sanjuanero.

Pendientes a la infraestructura

Un total de 751 escuelas, de las 856 que hay en el sistema público de enseñanza, abrieron ayer sus portones para ofrecer clases presenciales, confirmó el secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés.

“Muchos de nuestros estudiantes están diciendo presente con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con las ganas de poder compartir”, manifestó Ramos Parés.

No obstante, como lo ha hecho en las últimas semanas, Ramos Parés reconoció que los planteles del sistema escolar presentan serios problemas de infraestructura que no fueron atendidos durante los tres semestres que la educación se ha ofrecido a distancia. Por ello, indicó que exigirá rendición de cuentas de los individuos o entidades responsables por la falta de mantenimiento en las escuelas públicas.

Varios alcaldes levantaron la mano ayer para hacerse cargo del mantenimiento de la escuelas, pero reiteraron que esto requiere apoyo financiero del gobierno central.

“Las escuelas fueron abandonadas durante este año entero que estuvieron cerradas. Hubo tiempo para hacer el trabajo, están los fondos y los recursos”, manifestó el presidente de la Asociación de Alcaldes y ejecutivo municipal de Villalba, Luis Javier Hernández, al recalcar que los alcaldes pueden hacerse cargo de los trabajos, pero “poco se puede lograr” sin dirección del gobierno central.

El secretario interino de Educación indicó que la agencia adjudicará responsabilidades por la falta de mantenimiento en los planteles.

En esa línea, el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, anunció que firmó un acuerdo con la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) con el fin de hacerse cargo de ocho escuelas públicas.

“Con este acuerdo, le damos formalidad al esfuerzo que realizamos todos los años para el beneficio de nuestra comunidad escolar”, expresó Pérez.

Asimismo, el secretario interino reconoció que las cifras de asistencia pudieron verse afectadas por la preocupación que genera entre los padres, madres o encargados el reinicio de cursos presenciales.

“Es entendible (que las familias no envíen a los niños a la escuela), era mi expectativa. Es un asunto de confianza, de empezar a ver el sistema (de nuevo), un sistema que lleva año y medio operando de una forma distinta, que se dé una transición, un regreso”, sostuvo.

Ramos Parés dio la bienvenida al nuevo año escolar con un recorrido por escuelas en la zona sur de la isla, cuyos planteles se encuentran en mal estado debido a los daños de los terremotos del año pasado.

El superintendente de la Oficina Regional Educativa de Ponce, Roberto Rodríguez, precisó que 107 de las 142 escuelas de la región recibirán estudiantes de forma presencial.

En la escuela Ángela Cordero Bernard, en Ponce, en el salón de Ciencias había dos estudiantes de cuarto grado sentados a extremos opuestos de cada una de las siete mesas en el salón, mientras la maestra comenzó la lección del día hablando del manejo de emociones y cómo hacer frente al estrés provocado por la pandemia de coronavirus.

Al otro lado del pasillo, la maestra de kínder Haydee Vives Torres recibió a cinco de los 20 estudiantes que tendrá en su salón este semestre para comenzar a ofrecer las pruebas diagnósticas que le permitirán planificar sus clases.

A la escuela ponceña, llegaron 304 estudiantes de una matrícula total de 474 menores de prekínder a quinto grado, precisó el director escolar Carlos Martínez Ortiz. Los alumnos de la Ángela Cordero Bernard, en su gran mayoría, aún no pueden vacunarse contra el COVID-19 debido a que no llegan a los 12 años.

“Tenemos que ser bien estrictos con las medidas de prevención para proteger a nuestros niños”, expresó el director.

Vives Torres reconoció que aunque la educación a distancia fue positiva, no sustituye la educación presencial.

“Ese desarrollo socioemocional que es la base en kínder para el desarrollo de tantas otras destrezas se da en el salón de clases. Hubo ciertas destrezas que no se pueden trabajar de manera virtual”, destacó Vives Torres.

La Ángela Cordero Bernard operará solo hasta mediodía y el almuerzo se servirá para llevar a la casa, precisó Martínez Ortiz. En los salones, tendrán de 20 a 25 estudiantes a la vez.

La enfermera escolar, Marangelie Burgos González, precisó que el 100% de los docentes están vacunados.

“Queremos que los estudiantes estén protegidos”, señaló.