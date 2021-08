Ponce.- Con dos estudiantes de cuarto grado sentados a extemos opuestos de cada una de las siete mesas en el salón, la maestra de Ciencias comenzó la lección del día hablando del manejo de emociones y cómo hacer frente al estrés provocado por la pandemia de coronavirus.

Al otro lado del pasillo en la escuela Ángela Cordero Bernard, la maestra de kínder Haydee Vives Torres recibió a cinco de los 20 estudiantes que tendrá en su salón este semestre para comenzar a ofrecer las pruebas diagnósticas que le permitirán planificar sus clases.

El primer día de clases presenciales en un año y medio arrancó esta mañana sin mayores contratiempos en esta escuela ponceña, a la cual llegaron 304 estudiantes de una matrícula total de 474 menores de prekínder a quinto grado, precisó el director escolar Carlos Martínez Ortiz.

Los alumnos de la Ángela Cordero Bernard, en su gran mayoría, aún no pueden vacunarse contra el COVID-19 debido a que no llegan a los 12 años.

“Tenemos que ser bien estrictos con las medidas de prevención para proteger a nuestros niños”, expresó el director escolar.

Así quedó evidenciado durante un recorrido que realizó en el plantel el secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, para estrenar el nuevo año escolar. Ninguna visita entra al plantel sin presentar evidencia de vacunación. Cuando un salón se llenó de funcionarios de Educación, representantes municipales, líderes políticos de la zona sur y miembros de la prensa, el director escolar alertó que había demasiados adultos dentro.

Ramos Parés señaló que 751 escuelas públicas abrieron hoy para ofrecer clases presenciales. Poco después de las 9:00 a.m., el secretario interino señaló que no había recibido informes de contratiempos en algún plantel que le hubiesen impedido recibir alumnos.

“Todas las (escuelas) que estaban pautadas para arrancar, lo hicieron”, expresó Ramos Parés.

No obstante, como lo ha hecho en las últimas semanas, Ramos Parés reconoció que los planteles del sistema escolar presentan serios problemas de infraestructura que no fueron atendidos durante los tres semestres que la educación se ha ofrecido a distancia.

Asimismo, se adelantó a la posibilidad de que un alto número de estudiantes no haya llegado a los salones ante la preocupación que genera entre los padres, madres o encargados el reinicio de cursos presenciales.

“Hoy muchos de nuestros estudiantes están diciendo presente con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con las ganas de poder compartir”, manifestó Ramos Parés. “Es entendible (que las familias no envíen a los niños a la escuela), era mi expectativa. Es un asunto de confianza, de empezar a ver el sistema (de nuevo), un sistema que lleva año y medio operando de una forma distinta, que se dé una transición, un regreso”, sostuvo, quien indicó que más tarde en el día debe tener cifras sobre la cantidad de estudiantes vacunados contra el COVID-19, como exigió el Departamento de Salud.

En el caso de la maestra Vives Torres, reconoció que aunque la educación a distancia fue positiva, no sustituye la educación presencial. Su escuela no recibía alumnos desde diciembre de 2019, pues fue una de tantas que no abrió en 2020 debido, primero, a los terremotos y, luego, la pandemia.

“Ese desarrollo socioemocional que es la base en kínder para el desarrollo de tantas otras destrezas se da en el salón de clases. Hubo ciertas destrezas que no se pueden trabajar de manera virtual”, destacó Vives Torres.

La Ángela Cordero Bernard operará solo hasta mediodía y el almuerzo se servirá para llevar a la casa, precisó Martínez Ortiz. Así, se evitan las aglomeraciones en el comedor escolar. No obstante, el director del plantel indicó que en los salones tendrán de 20 a 25 estudiantes a la vez.

La enfermera escolar, Marangelie Burgos González, precisó que el 100% de los docentes están vacunados.

“Lo que queremos es que los estudiantes estén protegidos”, señaló.

Por su parte, la maestra de primer grado Shirley Colón Cruz preparaba su salón y a primera hora asistió en las tareas para asegurar que los alumnos cumplieran con el uso de mascarillas y las medidas requeridas para minimizar contagios con el COVID-19. Sus estudiantes llegarán a la escuela el viernes.

“Es la primera vez que estarán en un salón”, apuntó Colón Cruz, al recordar que sus alumnos completaron el kínder a distancia. “Va a ser bastante diferente, sobre todo por los protocolos, pero será su primera experiencia, todo va a ser nuevo para ellos y sé que nos irá bien”, vaticinó.