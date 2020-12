Disfrazado de duende y con un deseo inmenso de observar cara a cara la sonrisa de sus estudiantes, el maestro de primer grado del colegio Roque Díaz Tizol, en Yabucoa, Erick Joel Báez, visitó el día de Nochebuena a los alumnos que solo ve a través de la pantalla de su computadora por la pandemia del COVID-19.

La misión comenzó temprano y, con regalos en mano, el educador de 24 años emprendió la travesía que lo llevó por los pueblos de Yabucoa, Humacao, Naguabo y Juncos guardando las medidas de seguridad que exige el virus.

“En mayo de este año, cuando acabé el curso de Kindergarten, yo fui a la casa de los estudiantes a llevarle un certificado por haber terminado las clases virtuales y les llevé un regalito. Este año dije, que aunque son de primer grado y son más, también quería hacerlo porque es Navidad y ellos no me han visto”, contó a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

De inmediato, Báez consiguió el permiso de la directora de su colegio, así como el aval de 26 padres de los 31 estudiantes que atiende en su salón virtual.

Los regalos que obsequió a cada uno de los estudiantes constaban de un vaso que tenía grabado el nombre del estudiante, dulces y una postal personalizada. La visita quedó grabada y se hizo viral en las redes sociales.

“Fue una experiencia bien bonita. La emoción de ellos, la cara de ellos era de bien contentos. Algunos de ellos no se lo esperaban para nada, pero otros ya conocían mi carro y cuando lo vieron decían ’ese es el mister, no me vas a engañar’“, relató emocionado.

Para el maestro recién graduado del Recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico (UPR), una de las reacciones que más le emocionó fue la de uno de los niños que se escondió detrás de su abuela al no reconocerlo.

“Cuando yo le dije ’hola guapo’, porque yo le digo que ellos son mis guapos, ahí salió corriendo hacia donde estaba”, rememoró el maestro que reside en Humacao.

Aunque la pandemia ha establecido una barrera entre los maestros y estudiantes alrededor del mundo, Báez procuró estrechar lazos con ellos de una forma creativa desde el primer día.

“Para el día de mi cumpleaños yo les pedí que me enviaran una postal de cumpleaños y algunos de ellos hasta llegaron a mi casa con la cartita”, indicó sobre la actividad que fue parte de la clase.

PUBLICIDAD

El reto de educar en la pandemia

Sobre cómo es la dinámica con los estudiantes en las clases virtuales, Báez confesó que es un reto, ya que la mayoría de los niños y niñas están acompañados por sus abuelas o abuelos, quienes, en su mayoría, no dominan la tecnología. Sin embargo, con el pasar del tiempo ese reto se superó.

“Yo tuve que dar más adiestramientos a las abuelitas y papás primero porque usamos la plataforma Microsoft Teams, que es un poco complicada. Pero comenzamos prendiendo y apagando el micrófono, que si usted sabe hacer eso, usted puede coger clases conmigo. Yo les comparto las lecciones y si tenemos que leer yo les pido a ellos que me ayuden”, explicó sobre sus estrategias en las clases.

Reconoció que, de cara a un posible regreso a las clases presenciales, le preocupa cómo los niños manejarán las clases sin sus padres o abuelos.

“Es mucho mejor presencial porque los puedo controlar un poco más, pero es súper diferente el tener su atención y hacer las clases dinámicas. Todos los días los pongo a bailar y a ellos les gusta. Tratamos también de hacer experimentos y los nenes estaban muy contentos”, estableció.

Para Báez, el éxito de su enseñanza reside en la confianza y cariño que pueda tener con sus alumnos, cosa que aseguró ya se ganó.

“Me llena mucho el que la sociedad esté viendo que no todos los maestros son malos. Hay maestros buenos y que están ahí para sus estudiantes. Eso es lo que me llevo de todo esto”, acotó.