El veterano periodista Manuel Suárez del Río, “colega, amigo y mentor de varias generaciones”, falleció la madrugada del miércoles a los 92 años, confirmó su hijo Juan Esteban Suárez.

“Fue un extraordinario ser humano quien nos enseñó a ser empáticos, generosos y compasivos hacia los demás. Nos guio a no hacerle a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Además, subrayó la importancia del diálogo, uno que se debe llevar con respeto y tolerancia”, destacó a través de una publicación en las redes sociales, la cual acompañó con imagen de su padre en blanco y negro.

“Con orgullo, puedo decir que vivió una vida feliz y digna, recibiendo nuestro amor y el de nuestras hijas Sarah y Amanda hasta su último día”, agregó.

Manny Suárez, como fue conocido a través de su amplia trayectoria, trabajó gran parte de su carrera periodística en The San Juan Star. Uno de sus trabajos más sobresalientes fue la investigación que realizó -junto al fenecido periodista Tomás Stella- sobre lo que realmente ocurrió el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla.

Allí, agentes emboscaron y dieron muerte a sangre fría a dos jóvenes independentistas. “Fueron los que revelaron desde el Star el encubrimiento de los asesinatos de los jóvenes Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví... Suárez continuó la investigación por años y, sin su tenacidad y sagacidad periodística, el relato que cambió el curso de la historia en Puerto Rico nunca hubiera ocurrido”, destacó la Junta de Directores de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) tras conocer el deceso.

A raíz de la investigación, en el 1987, Suárez publicó el libro “Requiem on Cerro Maravilla: The Police Murders in Puerto Rico and the U.S. Goverment Cover-Up”, en el que recogió los resultados de la pesquisa. En español, publicó “Dos linchamientos en el Cerro Maravilla”, con la editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña, en el 2007.

“Yo creo en la democracia... No creo necesario destruir lo que tenemos, pero sí tenemos que corregir sus fallas y ponerla a trabajar mejor. Me molestan las injusticias, sobre todo cuando hay gente pequeña envuelta. Uno de los campos que más me interesa es el de los derechos civiles”, le compartió Suárez a la escritora, columnista y profesora Carmen Dolores Hernández durante una entrevista que le realizara en 1987 y que fuera publicada por El Nuevo Día.

En ese mismo escrito, Hernández recordó la “ira” que le provocó a Suárez un informe del Departamento de Justicia relacionado con lo ocurrido en el Cerro Maravillas.

“Era un fraude evidente. No había que ser Sherlock Holmes ni una Miss Marple para ver que se trataba de un embuste. Había muchísimas contradicciones. Yo no soy un investigador policíaco, pero me daba cuenta. Me sentí frustrado”, dijo Suárez, según relató Hernández.

Los periodistas Manny Suárez y Tomás Stella. (The San Juan Star)

Tras conocerse el deceso, muchas personas expresaron sus condolencias y el impacto de su partida.

“Fue un modelo para nosotras en el periódico El Mundo, él y Tomás Stella, porque, además de ser una persona tan amable y tan simpática, tenía una casa de campo y hacía fiestas y nos reuníamos todos allí a reírnos y hacer chistes. Siempre fue una persona humilde, atenta, brillante y un modelo para mí y mi generación”, compartió la veterana periodista Helga I. Serrano.

“Lamentamos el fallecimiento del gran periodista Manny Suárez. Uno de los insustituibles. Tuve ocasión de compartir con él en diversas luchas universitarias, sindicales y ambientales. Siempre se recordará su rol en esclarecer Cerro Maravilla. Nuestra solidaridad a sus allegados”, expresó el senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe.

Suárez llegó al mundo en Brooklyn, Nueva York, de padre gallego y madre méxico-asturiana. Estudió Periodismo en la Universidad de Columbia en Nueva York. Llegó a Puerto Rico, en 1960, y no pudo alejarse más.

“Fue love at first sight también”, recoge un perfil trabajado, en el 2009, por el Overseas Press Club (OPC) con motivo del 40 aniversario de la organización. La pieza fue realizada por Ana Teresa Toro y Pablo Arroyo León.

“Puerto Rico ha perdido una leyenda. Manny Suárez fue un gigante del periodismo en Puerto Rico. Siempre será conocido por su implacable reportaje de investigación sobre los asesinatos por parte de la policía de dos activistas independentistas... La historia le debe mucha gratitud”, dijo Melissa Mark Viverito, expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York.

Suárez presidió tanto el OPC como la ASPPRO.

“Manny representa para la Asociación un buen compañero de trabajo, un periodista comprometido, ético y recto, profesor de muchos, y un excelente puertorriqueño que plantó sus raíces españolas en esta isla que adoró”, agregó la Junta de Directores de la ASPPRO.