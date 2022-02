“La clase hoy es en la calle. Hay paro, no hay clases”.

Con esta y otras consignas, miles de maestros y otros servidores públicos marcharon hasta La Fortaleza en reclamo por justicia salarial, retiro digno y mejores condiciones laborales en la denominada “Gran Marcha de la Indignación”.

La convocatoria inicial había sido lanzada por organizaciones magisteriales que exigen un retiro y salario digno, pero poco a poco se unieron otros servidores públicos como bomberos, trabajadores sociales, directores escolares y policías.

El gobernador Pedro Pierluisi no estuvo disponible para reunirse con los representantes magisteriales.

Algunos líderes del magisterio se reunieron con representantes del gobierno en La Fortaleza, quienes indicaron, según la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, que el gobernador se encontraba en Barceloneta al momento de la protesta.

A su llegada a la calle Fortaleza, Martínez comunicó que los líderes magisteriales se reunirán con el gobernador Pierluisi, mañana, jueves, puesto que el ejecutivo alegó no tener no tenía espacio en su agenda para hoy. “No nos atendió, pues regresamos mañana”, señaló.

“Parece que él no quiere que esto termine porque se acabó el abuso. El magisterio se respeta, nuestras pensiones se respetan… Exigimos de una vez y por todas que se nos atienda”, agregó Martínez, quien convocó a los manifestantes a regresar mañana a La Fortaleza con los mismos reclamos.

La manifestación culminó a eso de la 1:30 p.m.

Organizaciones magisteriales se congregaron en el parque Luis Muñoz Rivera, en Puerta de Tierra, desde temprano en la mañana. Mientras, bomberos y enfermeros hicieron lo propio en el Capitolio. Algunos de los grupos se encontraron poco después de las 10:00 a.m. en los predios de la Casa de las Leyes para continuar hacia la Mansión Ejecutiva. Mientras, otra marcha de bomberos se unió al reclamo frente a La Fortaleza cerca de las 12:00 p.m.

“Estamos aquí defendiendo nuestro derecho al retiro que el gobierno nos ha robado y defendiendo nuestro derecho un salario justo. El maestro necesita respeto del gobierno, un salario justo y que nos devuelvan nuestro retiro, por eso estamos aquí en el día de hoy” señaló María Laborde, quien se identificó como maestra de la escuela Reverendo Félix Castro, en Carolina.

La docente desde hace 21 años sostuvo que si no fuese por los maestros, los estudiantes no tendrían materiales “ni salones decentes”.

Por su parte, la maestra Milagros Fernández, con 27 años de experiencia, aseguró que bajo las condiciones actuales de salario y retiro, no podrá jubilarse en tres años, cuando cumpliría las tres décadas de servicio público.

“Con este plan (de Ajuste) que ha traído el gobierno nos llevan a la indigencia. Tengo condiciones médicas que necesito un plan médico. Si me jubilo hoy no voy a tener plan médico, no voy a poder tener tampoco el plan del gobierno porque no cualificamos. Nosotros los maestros vamos directamente a la indigencia, no tenemos ningún respaldo del gobierno”, subrayó.

/ Servidores públicos en reclamo por mejores condiciones laborales y salariales marchan hasta La Fortaleza. (Ramón “Tonito” Zayas)

"Yo seguiré siendo maestra, pero él no volverá a ser gobernador", lee una pancarta en alusión a Pedro Pierluisi. (Ramón “Tonito” Zayas)

Algunos también piden la renuncia del gobernador Pedro Pierluisi. (Ramón “Tonito” Zayas)

Otros sectores y grupos se unieron a la convocatoria tras estas expresiones del gobernador: “Nadie está obligado a ser policía ni bombero”. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los maestros también exigen un retiro digno. (Ramón “Tonito” Zayas)

Una pancarta lee: "Maestrxs luchando... la mejor lección están enseñando". (Stephanie Rojas)

Así manifiesta un ciudadano de la clase trabajadora de Puerto Rico. (Ramón “Tonito” Zayas)

Un manifestante con un cartel que dice: "Un país que no valora sus maestros no valora su futuro". (Stephanie Rojas)

“Estamos encadenados”, expresó el manifestante. (Ramón “Tonito” Zayas)

Un cartel con el mensaje: "Justicia salarial y retiro digno ahora". (Stephanie Rojas)

Los maestros reclaman que su valor no es temporal, en referencia al aumento temporal que anunció el gobernador Pedro Pierluisi. (Ramón “Tonito” Zayas)

El aumento temporal entrará en vigor en julio. (Stephanie Rojas)

Pancarta con la bandera de Puerto Rico y el mensaje: "Justicia salarial. Retiro digno". (teresa.canino@gfrmedia.com)

Los bomberos también exigen un salario digno. (teresa.canino@gfrmedia.com)

Algunas personas frente al Capitolio pedían la renuncia de Pierluisi. (teresa.canino@gfrmedia.com)

Una pancarta con el mensaje: "Las canas se respetan". (Teresa Canino Rivera)

"Digno, digno, digno", es lo que reclaman los docentes para su retiro. (Teresa Canino Rivera)

Miles de maestros llegaron a la manifestación con pancartas y camisas con mensajes en alusión a los reclamos que por años han hecho ante el gobierno sobre un mejor salario y que se intensificaron, en parte, tras la aprobación del Plan de Ajuste y luego de las expresiones que hizo el lunes el gobernador Pedro Pierluisi.

“Nadie está obligado a ser policía ni bombero”, sostuvo el mandatario. Agregó que el que se dedica a esa vocación “tiene que asumir esa responsabilidad”. Fue más allá y dijo que si las condiciones laborales “no son las que espera, no está obligado a permanecer en esa posición”. A juicio de Pierluisi, “hay formas y maneras de marchar y protestar, pero jamás debe conllevar poner en peligro la vida de los demás cuando ese es tu deber”.

Pierluisi reafirmó sus expresiones ayer y aseguró que no se arrepentía. Las expresiones en controversia surgieron en la misma conferencia de prensa en la que el gobernador informó un aumento salarial temporal de $1,000 mensuales para maestros y maestras, y que entrará en vigor en julio. El alza será sufragada con fondos federales hasta septiembre de 2024.

Tras el anuncio del gobernador, la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), que agrupa a una parte de los maestros en la isla, comunicó que no quedaron satisfechos debido a que el aumento es “temporero”.

Otros grupos que se unieron a la convocatoria inicial de la FMPR, Educamos y UNETE son el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, la Colectiva Feminista en Construcción, el Sindicato de Bomberos y la Federación Central de Trabajadores.

Se unen bomberos y enfermeros

“(El Gobernador) no dijo nada que no fuera la verdad. Yo escogí ser bombero, pero esta es una vocación y no todo el mundo tiene ese corazón de ser bombero, policía y maestro y eso se respeta”, expresó el teniente Billie Torres de la División de Operaciones Especiales del Negociado de Bomberos, quien calificó de desacertadas las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

“Se equivocó, no dio un paso atrás para arrepentirse y entiendo que esas expresiones le van a costar mucho a Pierluisi”, expresó Luis Trujillo, otro bombero, con 24 años de labores.

“Cuando me retire voy a tener alrededor de 55 a 58 años de edad y según los cálculos lo que voy a recibir de pensión es menos de $1 mil. Estamos aquí unidos, todos los empleados públicos, pero en especial hoy, maestros y bomberos”, agregó Torres.

Juan Carlos Del Valle Figueroa, enfermero con 10 años de experiencia también rechazó las expresiones de Pierluisi. “Estamos presentes aquí por los derechos de nuestra profesión de enfermería y es una falta de respeto del Gobernador. No creo en el clasismo, pero este gobernador es un clasista”, sostuvo Del Valle Figueroa, quien viste una camiseta con el mensaje: “Elegí mi profesión, pero no al Gobernador”.

Dijo que los profesionales de la salud que laboran en instalaciones públicas y privadas han convocado una protesta en reclamo de mejores condiciones salariales para el viernes 18 de febrero, también en las inmediaciones del Capitolio y La Fortaleza. “Nosotros trabajamos con pacientes y con la salud del País, no la podemos abandonar, pero sí podemos hacer como hicimos un día y reclamar nuestros derechos”, indicó para agregar que la protesta ha sido convocada por diversos sindicatos.

“El 95 por ciento de los enfermeros, casi todos, doblamos turnos o tenemos dos trabajos y basta ya de tanto abuso”, reclamó Víctor Serrano Ávila, quien ejerce la enfermería hace 45 años y también es profesor de enfermería.

Serrano Ávila reclamó que el incentivo por la pandemia no le ha llegado a “miles de enfermeros y enfermeras”.

De manera preliminar, el Negociado de la Policía tiene previsto un cierre parcial en el Puente Dos Hermanos, donde también hay trabajadores del sector público manifestándose. Allí el tránsito sería desviado hacia la avenida Fernández Juncos, detalló el capitán Francisco Santiago, comandante de la zona de San Juan, en entrevista radial con Radio Isla 1320.