La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) María Milagros Charbonier confirmó esta tarde que agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) allanaron su residencia en Río Grande, la entrevistaron y le ocuparon su celular.

No obstante, la presidenta de la Comisión de lo Jurídico en la Cámara de Representantes aseguró que no es el eje de la investigación que lleva a cabo la agencia federal.

“Yo estoy tranquila. Yo no tengo nada que temer, soy abogado y las preguntas que ellos me hicieron no me luce que me impliquen a mí en absolutamente nada. Fueron unas personas muy amables”, dijo a El Nuevo Día sobre el intercambio que ocurrió a eso de las 7:00 a.m. en su hogar.

Charbonier señaló que la entrevista, realizada por dos agentes federales, estuvo enmarcada en los “procesos” de la Cámara de Representantes.

PUBLICIDAD

“ Les contesté todas las preguntas que me hicieron, sin excepción de ninguna ” María Milagros Charbonier, representante del PNP

Sin embargo, no ofreció detalles sobre qué procesos específicos buscan información las autoridades.

“Me dijeron que se trataba de una investigación en curso con relación a los procesos en Cámara y eso fue todo. El detalle me lo voy a a reservar. Yo voy a seguir lo que me están pidiendo y es que no divulgue más allá de eso, pero es una investigación en curso, de dónde sale o por quién, no sé, pero no tiene que ver nada conmigo”, insistió.

El Nuevo Día se comunicó con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, pero al momento de esta publicación no se había obtenido una respuesta.

El allanamiento se dio a conocer esta mañana cuando la portavoz de prensa del FBI, Limary Cruz Rubio, confirmó la información, aunque no brindó detalles sobre la figura política con la que se intervino.

“Entenderás que por políticas de nosotros no puedo confirmarte ni negarte nada. Es todo lo que podemos decir hasta el momento”, comunicó la portavoz a este medio.

Sin embargo, fuentes de El Nuevo Día aseguraron desde el inicio que la residencia era propiedad de la legisladora, quien aseguró que está tranquila.

La funcionaria precisó que tras la entrevista continuó su agenda normal con un compromiso que tenía en la zona metropolitana.

Reaccionan sorprendidos

Por su parte, el portavoz del PNP en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, aseguró que no sabía de nada sobre procesos de investigación federal en ese cuerpo y menos sobre la intervención de su compañera.

PUBLICIDAD

“No sé nada ni sabía nada. Me acabo de enterar por los titulares de los medios, pero realmente no sé nada sobre eso”, respondió escuetamente.

Cuestionado sobre si ha sido entrevistado en algún momento por las autoridades federales el legislador respondió que no.

Mientras, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la cámara baja, Rafael “Tatito” Hernández, se expresó sorprendido por la pesquisa y, además, por las expresiones de Charbonier en las que asegura que la investigación federal es por “procesos en la Cámara”.

“Yo no había escuchado nada de alguna irregularidad sobre la representante. Y considero como positivo el hecho de que ella esté colaborando y dando la información. Típicamente cuando ocurren estas cosas si la persona se esconde es que algo está ocurriendo, pero ella está dando cara, así que espero que no sea nada relacionado a la Cámara porque la imagen de la institución está bien lacerada y no hace falta nada más para seguir obstaculizando los procesos”, aseveró el legislador.