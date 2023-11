Más de 15 medios de comunicación y organizaciones periodísticas firmaron este miércoles el “Manifiesto por un periodismo ético, veraz y diverso en Puerto Rico”, de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón (USC); un documento de 12 puntos que destaca, entre otros aspectos, la necesidad de la preservación de la confidencialidad de las fuentes, la búsqueda de la verdad mediante la verificación y la rendición de cuentas, la diversidad y condiciones justas de trabajo al interior de las salas de redacción, así como la vinculación entre la academia y los medios de comunicación.

“Este manifiesto busca ser un puente entre la academia, el gremio y los medios colaboradores. Intenta ser el inicio de una conversación. Creo que la pregunta que más nos compete y que ya estamos tratando de responder es: ¿Qué es lo próximo? ¿Cómo hacemos que estas cosas que los medios firmaron no se queden en meras palabras?”, sostuvo la directora académica de los Programas de Periodismo de la USC, María de los Milagros Colón.

Un grupo de estudiantes de la maestría en Periodismo e Innovación leyó el manifiesto, que fue firmado por medios como WIPR, Telemundo, WAPA, El Nuevo Día, Primera Hora, Radio Isla, El Vocero, Metro, Centro de Periodismo Investigativo, La Perla del Sur, Microjuris, 9 Millones, entre otros. Además, estuvieron presentes representantes de organizaciones como la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), Overseas Press Club (OPC) y la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ).

“El periodismo enfrenta un rollo de retos nuevos que se suman a los viejos. Partiendo de la premisa de que a la academia le urge y debe ser casa de esa reflexión, pensamos que era una gran oportunidad de tener a los medios colaboradores no solo como colaboradores, sino también como audiencia para tener estas reflexiones junto a ellos”, enfatizó Colón.

El periodista Luis Guardiola fue el orador invitado para abrir la conversación sobre la importancia de llevar a la acción las ideas y compromisos impregnados en el manifiesto.

Guardiola puso sobre la mesa varios cuestionamientos de prácticas que pudieran afectar la credibilidad del periodista en su quehacer informativo. Asimismo, criticó que se vulnere a las víctimas o a la presunción de inocencia de las personas acusadas en busca de audiencia.

“Éticamente, (esos periodistas) se están comprometiendo. ¿Qué pasa entonces? ¿Estamos viendo los últimos días del periodismo ético en Puerto Rico? ¿Cómo pasamos del manifiesto a la manifestación? Todos tenemos que accionar más allá del día de hoy, al entender e internalizar que no podemos tener un mejor país sin un mejor periodismo”, cuestionó el reportero de Telenoticias.

Inclusión y diversidad en las salas de redacción

La actividad continuó con el foro “Inclusión y diversidad en el periodismo: un debate ético”, donde participaron los periodistas Ivonne Solla, Charo Henríquez, Julio Rivera Saniel, Pedro Correa Henry y Benjamín Torres Gotay, como moderador.

“No puede ser ético el ejercicio del periodismo o el trabajo desde los medios de comunicación si subrepresenta a la población a la que sirve. El periodismo tiene que informar adecuadamente de manera balanceada lo que acontece para que la gente tome decisiones correctas, pero también tiene que representar de manera balanceada y justa a todos los componentes de la sociedad”, estableció Rivera Saniel en su intervención.

Además, el periodista de NotiCentro recalcó que Puerto Rico es un país afrodescendiente y todos deberían hacer el ejercicio de preguntarse si “esa diversidad está representada en pantalla”.

Asimismo, Correa Henry resaltó que los reporteros negros no deberían ser el “token” en la redacción para cubrir temas raciales. ”Uno como periodista negro y cuir, no quiere ser el ‘token’, tú no quieres ser el único que identifique un indicador social. Tú quisieras que más personas estén en ese espacio que pudieran corregirte a ti y quizás darte una perspectiva de cómo pudieras cubrir una comunidad”, indicó el reportero de Primera Hora.

Por su parte, Henríquez, directora de la División de Desarrollo y Capacitación de la redacción del diario New York Times, resaltó que “si el problema es sistémico, tenemos que ver cómo lo atendemos sistemáticamente”. En ese medio de comunicación, recientemente introdujeron a su sala de redacción foros de coberturas en que los propios periodistas trabajan para identificar sesgos y escuchar diferentes perspectivas con el objetivo de mejorar sus historias.

“Algo fundamental del periodismo es ser autocrítico. Tenemos que hacerlo desde todas las perspectivas. (...) Es momento de unirnos a la acción. Los reto a todos ustedes. Denle oportunidades a todos esos jóvenes (de comunidades subrepresentadas), permitan que entren a su institución, bríndenle la oportunidad de que existen otras alternativas. Entonces, ese día vamos a ser diversos no solo racialmente, sino también económica y socialmente”, puntualizó, finalmente, Solla.