Más de 50 organizaciones reclaman compromiso de aspirantes políticos con las comunidades LGBTQ+

“Hoy, nos convocamos para hacerle saber a nuestro pueblo que no vamos a dar ni un paso atrás, y que nos levantamos en defensa de nuestra dignidad y humanidad colectivas” , expresó el activista Pedro Julio Serrano , en conferencia de prensa, desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico .

“Nosotros hemos perdido demasiadas vidas de mujeres y personas LGBTQ+ porque no tenemos perspectiva de género en las escuelas”, lamentó Serrano. “Si hay candidatos que, en el 2024, están tibios sobre el tema, realmente están siendo cómplices de que sigan sucediendo estos asesinatos y estas violencias. No es aceptable que alguien que quiera dirigir los destinos de este país no vaya a implementar un currículo con perspectiva de género inmediatamente”.