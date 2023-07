A dos meses para que se cumpla un año del paso del huracán Fiona por la isla, cerca de una decena de alcaldes se mantiene a la espera de algún auxilio porque no tienen dinero suficiente para asumir el pareo que exige la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) por el costo de cada proyecto de reconstrucción, lo que, de no hallarse, implicaría que áreas afectadas o averiadas no serían reparadas.