El gobernador Pedro Pierluisi aseguró este jueves que el gobierno está “mejor” que al momento en que la isla fue impactada por el huracán Fiona el año pasado e igualmente estableció que se encuentran preparados para la nueva temporada ciclónica que comenzó hoy y se extiende hasta noviembre.

“Estamos mejor que lo que estamos antes de Fiona, definitivamente que sí. Estamos en mejor condición. Tenemos mejor preparación que antes de Fiona. Estamos mejor de lo que estábamos antes de María, obviamente mucho mejor de lo que estábamos antes de María”, dijo el primer ejecutivo a preguntas de El Nuevo Día luego de inaugurar una biblioteca en la escuela pública Manuel Elzaburu y Vizcarrondo, enfocada en la metodología Montessori

Cuando se le preguntó a qué se refería con “mejor”, Pierluisi habló de distintos aspectos inherentes a la preparación previa a la época de huracanes.

“Por ejemplo, que el sistema eléctrico está en mejor condición. Que se ha hecho desganche en áreas que en el pasado no se había hecho, que tenemos más equipo disponible para sustituir cualquier equipo que se averíe, que tenemos más generadores, que tenemos más refugios debidamente en condiciones. Todo eso. Bajo todas las métricas, estamos en mejor condición de lo que estábamos el año pasado antes de Fiona y ni hablar antes de María. También se han estado llevando a cabo adiestramientos por toda la isla”, comentó.

De paso, el primer ejecutivo dijo que tanto LUMA Energy como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) están listos para atender cualquier emergencia producto de la temporada de huracanes. De esta forma, no dio crédito a las expresiones de un grupo de alcaldes que denunció que LUMA Energy no tiene un plan efectivo de desganche para evitar la interrupción del servicio energético y que la AAA aún no cuente con suficientes generadores para las estaciones de bombeo.

“La información que yo tengo es que es al revés, que LUMA ha adelantando mucho en el desganche. Yo tomé la decisión de asignarle $1,000 millones básicamente de fondos FEMA exclusivamente para manejo de vegetación. Estos son fondos FEMA de mitigación, $1,000 millones adicionales van a estar bajo el control de LUMA así que pueden haber situaciones particulares en algún municipio que otro, pero el trabajo se ha estado haciendo y lo vemos en la estabilidad del sistema, salvo que hayan reparaciones o mejoras en el sistema. El sistema ha estado bien estable”, dijo el primer ejecutivo.

Ante la queja de los alcaldes de que no saben quién es el ente con el que se pueden comunicar en LUMA en caso de emergencia, Pierluisi dijo que La Fortaleza puede servir de enlace.

“Todos saben que lo único que tienen que hacer cuando eso ocurra es comunicarse con mi equipo en La Fortaleza y nosotros intervenimos y enseguida se resuelve el asunto de comunicación. Si por alguna razón, hay alguien del equipo de LUMA que no está cumpliendo su misión nosotros inmediatamente intervenimos, o sea, que ese es mi llamado, que no vacilen en comunicarse con la Fortaleza en los casos esporádicos donde LUMA no esté respondiendo a nivel de comunicación”, afirmó el gobernador.

Sobre los generadores, Pierluisi dijo que le consta que la AAA está adquiriendo más de estos aparatos. Para septiembre del año pasado, la AAA contaba con 1,259 generadores y ahora cuenta prácticamente con la misma cantidad.

Reconoció que la temporada de huracanes genera preocupación entre el pueblo.

“Siempre, claro, ante la época de huracanes uno siempre está a la expectative. No sabemos de qué tamaño, de qué intensidad va a ser el huracán, si viene alguno, que Dios no lo quiera. Esos detalles uno no los sabe. No sabe tampoco cuál sería su trayectoria, qué áreas impactaría, pero de que estamos en mejor condición que el año pasado, definitivamente”, apuntó.