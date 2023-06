La temporada de huracanes en la cuenca del Atlántico inició hoy con una elevada probabilidad de ser una de las de mayor incertidumbre en años recientes, dado los factores atmosféricos que estarán ocurriendo y que prometen influir en el desarrollo ciclónico.

Si bien la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NCEP/NOAA, en inglés) pronosticó un comportamiento menos activo para esta temporada, en comparación con los pasados tres años, no es menos cierto que el fenómeno El Niño y la energía calórica acumulada en el océano serán elementos fundamentales que deberán considerarse a la hora de vigilar cualquier sistema con potencial de desarrollo.

Comenzando por El Niño, este ciclo atmosférico, cuyos impactos se concentran en la región del Pacífico tropical, aumenta los vientos cortantes y disminuye las temperaturas de la superficie del océano (SST, en inglés) en la cuenca del Atlántico, que también comprende el mar Caribe y el golfo de México, según análisis climatológicos.

PUBLICIDAD

La gráfica de análisis de los vientos cortantes (“wind shear”, en inglés) estipulaba, al cierre de esta edición, que su intensidad crearía condiciones desfavorables para el desarrollo de ciclones en la mayoría de la cuenca del Atlántico. En contraste, el análisis de las SST mostraba ayer, miércoles, que las temperaturas rondaban o superaban los 26 grados Celsius (78.8 grados Fahrenheit) desde el centro del Atlántico tropical hacia el oeste, hasta el oeste del mar Caribe.

Desde una perspectiva climatológica, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés), agencia bajo la sombrilla de la NOAA, considera los 26 grados Celsius en la superficie del océano como la temperatura mínima que permitiría la formación de ciclones (ciclogénesis) o la intensificación de algún sistema tropical.

Por lo tanto, cuánto puede incidir la energía calórica del océano a favor del desarrollo de ciclones, pese a la intensidad de los vientos cortantes y viceversa será una de las mayores incertidumbres este año.

En cuanto al pronóstico, el NCEP/NOAA estimó que, entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, podrían formarse este año unas 12 a 17 tormentas nombradas (vientos de, al menos, 39 millas por hora, mph), de los cuales de cinco a nueve podrían convertirse en huracanes (vientos de 74 mph o más) y, de esos ciclones, de uno a cuatro serán huracanes de fuerza mayor (categoría 3, 4 o 5; con vientos de 111 mph o más). Este pronóstico tiene un 70% de confianza, por parte de la agencia.

PUBLICIDAD

[Conoce más: La lista de nombres para tormentas este año es la que se utilizó en el 2017]

Los estimados representan una proyección de temporada “cerca de lo normal” debido a que ronda el rango promedio de formación ciclónica, que es de 14 tormentas nombradas, de las que siete se fortalecen a huracán y tres pasan a ser huracanes mayores, según el registro climatológico de NHC.

Independientemente del comportamiento de esta temporada, el recién nombrado director del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, Ernesto Rodríguez Fernández, consideró que la población debe prepararse para múltiples eventos atmosféricos y climáticos, más allá de tener listos sus planes de emergencia para cualquier amenaza de tormenta o huracán.

“Lo que yo quisiera cuando me retire de aquí, a 15 años, es que la gente tenga más conciencia de lo que les impacta a nivel individual y a nivel de comunidad, y eso implica conocer lo que sucede a través de todo el año y no solo en esta temporada de huracanes. Por ejemplo, venga o no venga un huracán, el pueblo en general será impactado por episodios de polvo del Sahara que podrían provocar asma, irritación en los ojos y alergias, por lo que ya hay un impacto a la salud pública sin que llegue un huracán”, planteó.

“Si nos preparamos mejor, en momentos donde hay recursos limitados a nivel global, podemos tomar mejores decisiones. En nuestra ecuación de preparación, tienen que estar las condiciones del tiempo diariamente”, agregó el meteorólogo y oceanógrafo físico.

PUBLICIDAD

El experto recalcó que, en momentos en que prolifera la desinformación en redes sociales y otras plataformas digitales, es importante que la población siga las fuentes oficiales de información como el NHC y el SNM, en su plataforma web y cuentas en Twitter y Facebook.

Para más información sobre planes de emergencia y esfuerzos de preparación federal y estatal, interesados pueden visitar los portales ready.gov o listo.gov.

---

Carlos Tolentino Rosario es un periodista que cubre temas del tiempo, cambio climático y ciencia, entre otros. Posee una certificación en pronosticación del tiempo del Departamento de Meteorología y Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Pensilvania (PSU, en inglés). También es miembro de la Sociedad Americana de Meteorología (AMS, en inglés). Consulta más de nuestras historias del tiempo aquí.