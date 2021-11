Jayuya - Tras el paso del huracán María por la isla, David Medina Vázquez y Gisela Rodríguez Ortiz, un matrimonio jayuyano radicado en Estados Unidos, viajaron a Puerto Rico para traer suministros a través de su organización Giselle Marie Foundation. Pero, al ver la gran cantidad de familias que quedó viviendo bajo toldos azules, sintieron la necesidad de hacer algo más para brindar un techo seguro a los damnificados.

Al regresar a su hogar, de inmediato se pusieron a trabajar para lograr una alianza con el Municipio de Jayuya mediante la cual se construyeran techos de cinc en casos de personas que no pudieron recibir otras ayudas gubernamentales para el arreglo de sus viviendas en este pueblo, explicó la pareja en entrevista telefónica desde el estado de Florida.

“Cuando volví a Tallahassee, Gisela me dice: ‘David, el próximo proyecto deben ser los techos en Jayuya’. Entonces, volví a Puerto Rico en enero 2018 y le presenté al alcalde de Jayuya la iniciativa de hacer techos”, contó Medina sobre el acuerdo con el mandatario municipal Jorge González Otero, mediante el cual han logrado reconstruir 78 techos.

PUBLICIDAD

Para sufragar los gastos de las obras, la fundación utiliza parte del espacio de su oficina como una pequeña ferretería en la que Danny Rivera Rivera, administrador en la isla de la organización, vende productos de construcción. Los recaudos de las ventas se utilizan para comprar los materiales para hacer los techos, mientras que el municipio se encarga de sufragar los costos de la mano de obra.

Motivados por su hija

El trabajo para mejorar las viviendas en Jayuya viene a ser una meta adicional que se suma a la misión inicial de Giselle Marie Foundation, una organización sin fines de lucro que fue inspirada por la experiencia personal de este matrimonio con su hija, Giselle Marie, quien nació con un trastorno sanguíneo poco común.

La niña, que para el 2013 tenía cinco años, necesitaba un trasplante de médula ósea que fue donada por su padre. Debido a esto, la familia tuvo que hospedarse cerca del Shands Hospital, en Gainsville, durante los 93 días de su tratamiento. En ese periodo de tiempo, la pareja fue testigo de las necesidades económicas que vivían decenas de familias para poder llegar hasta el hospital y costearse los gastos de gasolina, hospedaje y alimentación, motivo por el cual, una vez se recuperó su hija, decidieron crear la fundación.

“Coordinamos con el hospital de Gainesville que cuando había otra familia con una situación similar a la de mi niña, yo le pagaba la mitad del costo del apartamento y el hospital le pagaba la otra mitad. La fundación se enfocó esencialmente en eso, en ayudar a esas familias con esos retos médicos grandes y cómo ayudarlos con los gastos del apartamento, de la gasolina y todas esas cosas”, contó Medina Vázquez, quien no imaginó que al registrar la fundación en Estados Unidos bajo la categoría de “housing and financial assistant”, años más tarde eso le permitiría ayudar a los afectados por el huracán María en la isla.

PUBLICIDAD

“Las bendiciones no son para nosotros quedarnos con ellas, son para repartirlas. Pues esto (la fundación) ha sido como el canal perfecto, la vía perfecta para nosotros repartir esas bendiciones”, expresó Rodríguez Ortiz.

La organización recibe fondos de entidades privadas y donaciones a través de su página web gisellemariefoundation.com. Para más información sobre la misma, puede llamar al 850-270-5117 o escribir al correo electrónico contact@gisellemariefoundation.com. Las oficinas en Puerto Rico están localizadas en los predios del Centro de Arte y Cultura Elpidio Collazo “Maboití”, en el barrio Coabey. Para solicitar ayuda, comprar materiales o recibir más información pueden llamar al 939-257-0658.