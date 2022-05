El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, no precisó hoy, viernes, si estaría en contra del Proyecto del Senado 693 si es enmendado, pero insistió que la Asamblea Legislativa debe analizar los retos que podrían enfrentar las mujeres que no tienen acceso a recursos económicos, médicos o sociales para continuar un embarazo.

“Tenemos que entender que la legislación que se pueda hacer vaya a tenor con la realidad social que estamos viviendo en Puerto Rico. Tenemos incestos, personas que viven bajo unas condiciones malísimas, mujeres que son maltratadas, mujeres que se realizan abortos espontáneos ellas mismas en sus casas. Por lo tanto, tenemos que ser bien responsables en la medida legislativa que no le vayamos a quitar el acceso a una paciente que no tenga los recursos ni económicos, ni sociales ni psicológicos”, exhortó el secretario del Departamento de Salud en la cuarta vista pública.

Además, mencionó que la alternativa más viable para reducir los abortos, de ser esta la intención de la legislación, sería expandir la educación sexual integral en las escuelas y promover la accesibilidad a métodos anticonceptivos.

La coautora del proyecto y presidenta de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, Joanne Rodríguez Veve, puntualizó que hará una serie de enmiendas al proyecto como eliminar el termino de las 22 semanas y dejarlo al criterio médico. Asimismo, no estaría la exigencia de tener dos médicos en la terminación del embarazo ni que utilicen el método más recomendable para “salvaguardar la vida del feto”.

“Se va a eliminar cualquier tipo de documento que contenga la firma o nombre de la mujer para salvaguardar la identidad de la mujer que aborta. (…) Vamos a ser bien cautelosos de preservar los datos”, dijo Rodríguez Veve ante preocupaciones del secretario de Salud en su ponencia.

Mellado López estuvo acompañado de la representante legal de la agencia, la licenciada Ivelisse Maldonado Muñoz, y el director de la Secretaría Auxiliar de Reglamentación Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS), Andrés Ojeda Ojeda.

“Con las enmiendas sí (la evaluaría)”, insistió el secretario al salir de la vista, pero cuestionó que una mayoría pierda el derecho por casos de supuesta mala práctica.

El secretario de Salud destacó que “el Comité de Ética Judicial de la American Medical Association (AMA) no prohíbe la práctica de abortos, siempre y cuando, se realicen de acuerdo con la buena práctica médica bajo las circunstancias que no violen la ley”. Insistió en que la población no se debe llevar la percepción de que los médicos “tienen como norte no hacer daño”.

De acuerdo con los datos de Salud, la inmensa mayoría de las terminaciones de embarazo se producen de manera temprana: “92.7% de los abortos se realizan en el período de 13 semanas o menos de gestación; un menor número de abortos (6.2%) se realizan entre las 14 y 20 semanas de gestación y aún menos (menos del 1%) se realizan luego de las 21 semanas de gestación”.

Además, el secretario citó estadísticas del Hospital Universitario para señalar que “ningún feto nacido a las 22 semanas ha sobrevivido”. Además, dentro del rango de 2010 al 2021, de 32 admisiones de nacimientos prematuros, a las 23 semanas, solo sobrevivieron dos, pero se desconoce cuánto tiempo estuvieron vivos.

“En el momento cuando nace se llevan a intensivo, pero muchos mueren ahí. (…) La doctora lo que dice es que es poco tiempo y que ninguno llega al año, ya después de las semanas la viabilidad va creciendo”, dijo la licenciada Maldonado Muñoz a El Nuevo Día sobre tabla compartida a Salud por parte de la directora de la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal.

El secretario indicó que, de restringirse aún más el aborto, podría aumentar los casos de abortos clandestinos. Destacó que la Organización Mundial de la Salud estima que seis de cada diez embarazos no planificados y tres de cada diez 10 embarazos, finalizan con abortos inducidos.

“Su implantación requiere recursos (visitas adicionales, procedimiento adicional y los consecuentes gastos en tiempo y recursos económicos) que puede dilatar el acceso a la terminación de embarazo o volverlo inaccesible para aquellas con limitaciones económicas. Dilaciones en el acceso pueden traducirse en procedimientos más arriesgados para la salud de la gestante, procedimientos más costosos y menor acceso”, expresó el secretario.

Revivir la violación ante la impotencia de tomar decisiones sobre su cuerpo

Mellado López indicó que consultó para su ponencia el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) para detallar que “los embarazos producto de agresiones sexuales, como violaciones o incesto, pueden poner en riesgo tanto la salud física como mental de la mujer”.

“Es el derecho a decidir, lo primero que se pierde en las situaciones de violencia sexual que dieron lugar al embarazo, su continuación puede constituir la repetición de esa experiencia de impotencia. Esto aplicaría tanto a embarazos producto de violaciones o incesto, como a aquellos que se produjeron bajo coacción”, dijo el secretario en su ponencia.

Reconoció que vivir en relaciones violentas de pareja hace más difícil tener acceso a la variedad de servicios médicos que puede requerir una mujer, uno de los cuales se refiere a los procesos de gestación.

Las legisladoras Migdalia González Arroyo, Nitza Morán Trinidad, Ana Irma Rivera Lassén, María de Lourdes Santiago, Migdalia Padilla y Marissa Jiménez estuvieron presentes en la vista y la única coautora del proyecto 693 que participó fue Rodríguez Veve.

“Tenemos una obligación de informar al país, pero hacerlo responsablemente. (…) El término correcto debe ser en semanas y no en meses. Se tratan de crear en falsas impresiones. Estamos hablando de fetos. No me gustaría que la gente haya afuera, que no tiene la oportunidad de seguir las vistas, confundiera un feto con un bebe de meses”, señaló la senadora González Arroyo en su intervención con el secretario.

La legisladora Rodríguez Veve reiteró la necesidad del proyecto para obtener estadísticas más fidedignas de las terminaciones de las clínicas de embarazo en Puerto Rico.

Ante los señalamientos de la presidenta de la comisión, opinó que no está en contra de que se legisle para mejorar las estadísticas y procesos de reglamentación en las clínicas de terminación de embarazos. “Tenemos que mejorar nuestra base de datos y ser creativos para reglamentar las clínicas ambulatorias que existen”, respondió el doctor Mellado López.