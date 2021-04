Un hombre con el apodo de “Mezclita” anunció esta tarde que se iba de Puerto Rico, unas horas después de que la Policía informara que buscaban a una persona con ese apodo en relación a la corrida de motoras que paralizó ayer el expreso Las Américas.

“Me voy para Orlando (Florida), donde no hay problemas”, dijo en un vídeo que publicó en página de Facebook.

Agregó que “hay tiempos buenos, hay tiempos malo. Lo que me pasó, son cosas que pasan. Le pueden pasar a cualquiera. Cualquiera se puede puede equivocar. Yo, como siempre he dicho, voy con la frente en alto”.

“Pero, lo malo de este país, es que en este país no se puede hacer nada, porque todo lo que haces es malo. Si haces esto, también es malo... En verdad, estamos viviendo en un país donde no se puede hacer nada porque todo es malo. Si el muchacho sale delincuente, pues la juventud perdida, pero es que en realidad le quitan todo a la juventud”, continuó. “Todos tenemos derecho a crecer y a ser alguien en la vida. ¿Quién no quiere ser grande en la vida?”.

El Nuevo Día intentó contactarlo por un teléfono que estaba en su página de Facebook, pero no contestó. Luego eliminó el número de la red social.

En el mismo vídeo, el hombre señaló que “hay personas que no dejan que llegues lejos porque son personas que están en tu mismo ciclo y, lo que te pasa a ti, le pasa a ellos, y a última hora, cuando haces las cosas mal, o te equivocas por primera vez, eres la peor persona del mundo... Por un error eres la peor persona del mundo, por equivocarte”.

“Que sea lo que Dios quiera y todos tenemos derecho a superarnos. Yo quiero ser grande, pero cuando quiere ser grande, se equivoca y toma malas decisiones. Dime quién no se ha equivocado en la tierra”, expresó.

“Nunca me voy a esconder. Siempre voy con la frente en alto, vamos pa’encima”, afirmó.

De igual forma, sostuvo que tiene todos sus permisos de conducir “al día” y manifestó que “yo no he cometido ningún delito. Dime cuándo he roto la orden ejecutiva”.

“Lo están haciendo exagerado. Y cuando trancaron para Culebra los troces, ¿le hicieron algo? Realmente nunca tranqué nada. ¿Que tranqué qué carretera?”, expresó.

Poco después, publicó fotografías y un vídeo frente al Terminal A del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, recalcando que se iba de Puerto Rico.

La Policía confirmó que esta es la persona que buscaban para entrevistar en relación a lo ocurrido ayer en el expreso PR-18, pero no se ofrecieron detalles adicionales sobre la investigación.

Más temprano, el jefe del Negociado de Tránsito de la Policía, Gaby Pérez Cintrón, informó que buscan “un joven, llamado ‘Mezclita’, convocó a sus seguidores a una corrida de motora y se reunieron en el expreso PR-18, por el Centro Médico, y de ahí salieron en dirección hacia Caguas”.

“Tan pronto nos enteramos, se envió a nuestro personal, pero cuando llegó, ya se habían ido. Se fueron rápido. De todas formas, se le dio seguimiento y se intervino con algunos de ellos en distintos puntos, emitiéndose un total de 99 boletos por violaciones a las leyes de tránsito”, agregó Pérez Cintrón.

El oficial destacó que, en cambio, el día antes pudieron detener otra “corrida” de motoras que había convocado la misma persona, en el estacionamiento de la tienda Burlington en Plaza Las Américas, en Hato Rey.

Esa misma persona sí colocó de forma pública la mencionada convocatoria en Facebook.

Sin embargo, en un vídeo público previo había anunciado que domingo 18 de abril llevarían a cabo una competencia de “wheelie”, al mediodía, con un premio de dinero en efectivo para el ganador, pero no indicaba dónde se reunirían.

Luego, ayer, a las 12:58 pm del domingo colgó otro mensaje público: “En 10 minutos me voy si no llegas te quedas...”