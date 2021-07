Antonio Medina, uno de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), advirtió este lunes a los camioneros que la controversia por el reglamento que ajusta las tarifas de acarreo no puede ser objeto de amenazas contra el organismo.

Los transportistas amanecieron hoy en paro, luego de que el ente fiscal indicó anoche que no puede aprobar la regulación por su impacto al Plan Fiscal y porque, a su juicio, se hizo al margen de la ley.

“La Junta de Supervisión Fiscal no puede estar trabajando bajo amenazas. Un segmento del país no le puede estar diciendo a la Junta ‘o haces lo que yo quiero o no voy a seguir las instrucciones’. Nosotros tenemos que seguir la ley, nosotros tenemos que seguir lo correcto para sacar a Puerto Rico de la quiebra. Nosotros no podemos tener a ningún grupo en específico diciéndonos con amenazas que van o no van a hacer algo”, estableció Medina en WKAQ-580 AM.

Sin embargo, Medina reconoció que los camioneros merecen un aumento y aseguró que la JSF está disponible para dialogar.

“Yo creo que se merecen un aumento (los camioneros). Yo estoy dispuesto a trabajar para lograr eso, pero no puede ser con amenazas, no puede ser fuera de la ley. Tenemos que tener un país donde se siguen las leyes”, añadió.

El exdirector ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial indicó que la JSF evalúo el reglamento preparado por el Negociado de Transporte y encontró, entre otras cosas, que no cumplió con avisar que la nueva norma aplicaría a los acuerdos entre empresas privadas.

“Lo más importante es que ayer nos entregaron sobre 500 páginas y se estuvo haciendo el análisis técnico y legal. El reglamento tiene problemas técnicos porque cuando hicieron el aviso de que iban a modificar este reglamento no incluyeron que iban a estar mirando a los privados. ¿Qué significa eso? Una compañía como Econo y SuperMax que contrata 100 camioneros para mover sus productos entre sus tiendas, ese tipo de contrato que es entre dos compañías privadas, no estaba siendo reglamentado en el pasado”, explicó.

“Nuestro ’issue’ no es con los camioneros, es con el proceso en el que el Negociado de Transporte en diciembre del año pasado sacaron una reglamentación en medio de la noche”, subrayó.

Cuestionado sobre por qué la JSF asumía un rol protagónico en una controversia que se aleja de la reestructuración de la deuda pública, Medina defendió que el ente fiscal tiene que velar por el cumplimiento del plan fiscal.

“Cuando hay un cambio en regulación que puede tener impactos en la economía. Por ejemplo, si tu aumentas significativamente el precio del transporte e incluyes transportes que en el pasado no estaban regulados, puedes cambiar el precio de los productos en la cadena”, expresó. “Una regulación de gobierno que pueda tener la posibilidad de impacto económico, por lo tanto debe ser evaluada para ver si puede tener un efecto en el plan fiscal de Puerto Rico, que son los recaudos que va a tener Puerto Rico a largo plazo”.