Desde temprano, mañana, el Frente Amplio de Camioneros entrará en una “asamblea permanente” paralizando así gran parte del movimiento de carga terrestre, mientras la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) decide si le da paso a un reglamento que ajusta las tarifas de acarreo y que limita que empresas de transporte acuerden con sus clientes servicios por debajo de los precios regulados.

Algunas de las empresas de acarreo marítimo tenían previsto abrir hasta las 6:00 de la tarde de hoy para que las empresas que quisieran sacar su carga del muelle lo pudieran hacer antes de que inicie el paro. “Simplemente, no vamos a mover los camiones. No hay que paralizar las carreteras para esto”, dijo Víctor Rodríguez, coordinador del Frente Amplio de Camioneros.

Aunque se trata de una regulación que incide sobre los servicios de transporte privado, la Junta entiende que el reglamento podría, de algún modo, alterar de manera significativa la planificación fiscal trazada para el gobierno central y las instrumentalidades públicas cubiertas por la Ley Promesa.

“Todavía no tenemos una posición para un lado o para el otro. Reconozco la labor de los camioneros y la importancia que tienen para la economía, pero hay que tomar en consideración los intereses de los empresarios y mirar el efecto al consumidor… Nos llegó la información que pedimos (sobre el reglamento) esta mañana y estamos justo en esa evaluación”, explicó Antonio Medina, uno de los miembros de la JSF.

“Les exhorto (a los camioneros) que nos den tiempo para llegar a una conclusión”, añadió Medina al sostener que ha discutido el asunto con algunos transportistas.

Ese pedido, sin embargo, no hallaba eco entre los camioneros. Rodríguez indicó que la Junta, con sus acciones, está excediéndose en su jurisdicción, al no limitarse a los temas fiscales del gobierno y tratar de incidir sobre la regulación de un sector privado.

Del mismo modo, alegó que la Junta le hace eco a las intenciones de algunos sectores empresariales que prefieren desregular el acarreo terrestre para pagarles menos a los camioneros.

“Esto está cuadrado. Empezamos (el paro) a la medianoche”, dijo Rodríguez. La expectativa es que mañana estarán celebrando una conferencia donde detallarán los objetivos del paro que, en esta ocasión, no implicará detener el tráfico vehicular en las carreteras.

“Estamos evaluando el impacto económico de los cambios en la reglamentación… El aumento en precios de 35% que es significativo”, dijo, por su parte, Medina.

Jaime A. Lafuente González, presidente del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos, explicó que en el aspecto tarifario se limitaron a ajustar por inflación los precios por el acarreo que se pagaban en el 2005. Indicó que no están entrando a regular los acuerdos de carga privados, como se ha dejado entrever en el debate público.

“Si el mismo que da el servicio de transporte no cobra (voluntariamente la tarifa completa), pues nosotros no entramos en eso. Pero si es un servicio que cae bajo el reglamento y es un concesionario de nosotros, vamos a hacer cumplir la ley, como se supone que hagamos”, sostuvo Lafuente González.

“Hay empresas que pagan bien (el transporte de carga), pero hay otras que están muy por debajo de la tarifa. Muchos empresarios quieren que esa tarifa no aumente. Muchos ni están pagando las tarifas del 2005 y pues el aumento para ellos sería mucho mayor que el 35% (el alza en el acarreo que reflejan las nuevas tarifas)”, añadió el funcionario.

En Puerto Rico, según datos de la Encuesta de la Comunidad del Censo del 2019, el salario promedio en la categoría de “conductores de camiones y los conductores/vendedores” es de $13,971 anuales. Una persona con este salario y un dependiente estaría bajo los niveles de pobreza federales para el 2021. En EE.UU. las personas en este mismo reglón ocupacional ganaban, en promedio, $35,877 en el 2019. Según el más reciente Perfil del Migrante, entre el 2018 y 2019 se marcharon de Puerto Rico unas 7,610 personas empleadas en el movimiento de materiales.

Según Lafuente González, el impacto del aumento tarifario en las góndolas es mínimo puesto que el alza se distribuiría en cada uno de los artículos que mueven los camiones. Por ejemplo, el alza en la tarifa en un furgón de arroz implica apenas medio centavo por paquete y, en uno de refresco, sería de dos centavos por cada “six pack”.

“El aumento de 35% (en el acarreo, no en el precio de los productos) suena grande porque llevamos como 15 años sin realizar aumento alguno. Pero, en esencia, se tomaron las tarifas del 2005 y fue se fueron aumentando para que estuvieran de acuerdo a la inflación”, manifestó.

Medina alego que no han completado el análisis de la reglamentación porque los documentos que supuestamente desde hace semanas pedían los recibieron hoy mismo. Lafuente González, sin embargo, indicó que ellos enviaron el reglamento desde hace tiempo pero que la Junta quería una versión traducida al inglés, la cual fue entregada el 11 de junio. Sostuvo que el lunes, la Junta solicitó documentos adicionales, muchos de ellos de índole procesal, como si el organismo fiscal estuviese evaluando si se cumplieron con todos procesos burocráticos del gobierno y no solo los asuntos fiscales.

“Los requerimientos eran de orden procesal. No tenía que ver con las tarifas. Desde mi punto de vista ellos no tienen injerencia en eso. Eso le toca al tribunal… Ahora, yo cumplo con mi deber ministerial. Me hacen una petición de información y, debido a la premura, esa fue la prioridad del día. Se consiguió toda la información y se proveyó lo antes posible a la Junta; con la misma rapidez que yo esperaría de la otra parte”, dijo Lafuente González.

Otro escenario donde aspectos procesales del nuevo reglamento están siendo ventilados es en la corte, debido a una impugnación de las nuevas tarifas presentada por la Cámara de Comercio. Ese pleito actualmente está ante la consideración del Tribunal Supremo.

