El presidente del Frente Amplio de Camioneros, Edwin Marrero, confirmó esta mañana que el movimiento de carga terrestre en Puerto Rico quedó paralizado a las 4:00 a.m., luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dijo anoche que no puede aprobar la implementación del reglamento que ajusta las tarifas de acarreo.

Sin embargo, el líder del movimiento obrero celebró que el ente fiscal esté dispuesto a sentarse con los camioneros para llegar a un acuerdo.

Cuestionado sobre hasta cuándo estará vigente la “asamblea permanente”, Marrero indicó en WKAQ 580 AM que “la palabra lo dice, será permanente hasta que la Junta se siente con nosotros y lleguemos a un acuerdo. Ya ellos dijeron ayer que querían sentarse. Estamos esperando la comunicación de ellos”.

“Ningún vagón que está dentro del muelle, excepto de los medicamentos, el correo, suministros de hospitales y cualquier emergencia”, añadió. “Nosotros no queremos nada en contra del país”.

Marrero describió que, contrario a otras manifestaciones, en la zona portuaria no hay camiones estacionados u obstaculizando el tránsito.

“Aquí no hay camión, hicimos una asamblea permanente, pero sin camión”, estableció.

La JSF dijo -en una carta circulada anoche- que está en la disposición de trabajar con el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP) para promulgar una regulación que cumpla con el plan fiscal que logre los “propósitos de la regulación propuesta, incluyendo un aumento apropiado a las tarifas de acarreo, excluyendo los contratos privados”.

No obstante, Marrero dijo que el paro se levantará cuando tengamos algo escrito en blanco y negro”. “Nosotros no somos un continente para que se regule el mercado. Con las leyes los grandes intereses las violan, imagínate si no existiera la ley”.

Por su parte, el jefe de operaciones de la compañía naviera Crowley, José Nazario, detalló que en un día normal de trabajo antes de las 7:00 a.m. unos 100 camiones estarían esperando por recoger carga en el muelle de San Juan, pero hoy no hay ninguno.

“Ahora mismo está completamente vacío, no hay fila”, describió.

Nazario resaltó que el paro es una medida de los transportistas, pero que los empleados de Crowley permanecen trabajando. En ese sentido, resaltó que hoy llegará una barcaza desde Filadelfia con cerca de 400 vagones que poseen “todo tipo de mercancía”.

“Si los clientes y sus transportistas llegan aquí, nosotros estamos dispuestos a despachar”, indicó. “Las compañías marítimas, tanto Crowley como nuestra competencia en Puerto Nuevo estamos abiertos a dar el servicio”.

Preguntado sobre cuánto tiempo se necesita para que la cadena de abastecimiento se afecte, Rodríguez reconoció que “si esto llega al fin de semana, se puede afectar”.

“Yo espero que esto se resuelva en sus méritos tanto por el gobierno como por la Junta”, acotó.