Miguel Romero defiende gestión de la Policía Municipal frente a iniciativa de multas “de cortesía” en el Viejo San Juan

Reconoció, al mismo tiempo, que no tiene oficiales para designarlos exclusivamente a la imposición de infracciones en jornadas de siete u ocho horas.

“Como he dicho, la Policía Municipal da boletos, pero yo no tengo policías, ni voy a tener, siete u ocho horas al día para dar boletos . Hay unos turnos, hay unas rondas que se dan; si llegó alguien con suerte y se estacionó en línea amarilla y después se fue, pues, a lo mejor se liberó de ese boleto”, señaló el ejecutivo municipal sanjuanero.

Romero validó que la iniciativa ciudadana pudo haber surgido en respuesta a un descontento con las labores del Municipio para hacer cumplir la ordenanza, pero también puede ser resultado del desconocimiento sobre las labores del cuerpo policial. “Puede ser hasta un señalamiento motivado por algo positivo, porque no todo el mundo tiene que saber o no todo el mundo conoce todas las funciones de un policía diariamente y no todo el mundo tiene el contexto de que, en un año, se dan sobre 12,000 boletos”, afirmó.