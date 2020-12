Decenas de miles de puertorriqueños se afectarán por la negativa del presidente Donald Trump a firmar una medida del Congreso para extender varios beneficios que ayuden a enfrentar las dificultades económicas causadas por la pandemia del COVID-19.

Al no firmar la pieza legislativa, a las 12:00 a.m. de hoy, domingo, expiró el Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) y quedan en el limbo los cheques de $600 que se iban a enviar a la mayoría de los ciudadanos estadounidenses.

También quedan detenidos decenas de millones de dólares que se iban a asignar a distintos programas en la isla.

“El mayor efecto en Puerto Rico lo tendrán las personas que recibían el beneficio del PUA”, indicó el secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, a El Nuevo Día.

De acuerdo con Rivera Santiago, para este mes unas “90,000 a 100,000 personas” estaban recibiendo el beneficio del PUA en Puerto Rico.

El paquete de ayudas no firmado por Trump incluía $300 semanales del PUA durante 11 semanas.

“El programa venció ayer, 26 de diciembre, así que las personas que trabajan por su cuenta, y que se han visto afectados por (los cierres causados por la pandemia), ya no estarán recibiendo ese beneficio”, señaló Rivera Santiago.

Mientras, el funcionario indicó que los empleados que perdieron sus trabajos sí continuarán recibiendo el beneficio del seguro por desempleo regular del Departamento del Trabajo (DT). Este seguro ofrece ayuda a las personas durante un máximo de 26 semanas al año.

Sin embargo, el gobierno federal había añadido ayudas para 13 semanas adicionales para los desempleados. Rivera Santiago dijo que para solicitarlas, los ciudadanos tenían hasta el 26 de diciembre.

Los registros de la agencia reflejan que hasta la semana pasada unas 73,000 cualificaban, pero no las habían solicitado, por lo que está por verse cuántos llegaron a hacer la gestión antes del plazo del 26 de diciembre.

El paquete de ayudas que está sin firmarse incluía una asistencia federal de $300 semanales adicionales por desempleo desde finales el 26 de diciembre hasta mediados de marzo.

El titular del DT indicó que a principios de este mes había cerca 250,000 personas recibiendo el seguro por desempleo. Recordó que este total contrasta con el promedio de 50,000 que había en Puerto Rico antes de la pandemia del COVID-19.

“Seguimos en una situación nunca antes vista”, lamentó Rivera Santiago.

Otro beneficio que no se activó por la inacción del presidente Trump fue el cheque de estímulo económico de $600 que se le iba a enviar a la mayoría de los ciudadanos estadounidenses.

Se trata de las mismas personas que cualificaron para recibir el cheque de $1,200 que el gobierno federal comenzó a enviar hace varios meses.

De acuerdo con el Departamento de Hacienda, para el 22 de diciembre la agencia había distribuido cheques de $1,200 a cerca de 1.8 millones millones de personas en Puerto Rico, para un total $2,728 millones.

No firmar la medida federal “impacta de manera inmediata a los ciudadanos si no había una planificación”, comentó Rivera Santiago. “Si no vemos una apertura gradual, pero responsable, del mercado laboral, eso nos va a causar problemas. La última orden ejecutiva estableció más restricciones. Habrá que ver cómo eso se reflejará en los próximos días en cuanto al mercado laboral”.

“Desde hace tiempo he planteado que hace falta una medida para mover la economía a trabar de manera segura, manteniendo cierta normalidad, poco a poco restaurando la economía sin que se ponga en riesgo la salud”, afirmó.

Trump se negó a firmar el paquete aprobado por el Congreso al reclamar que los cheques se aumentaran a $2,000. La Cámara de Representantes federal llevó a votación un proyecto con esas cifras, pero los mismos republicanos se opusieron, por lo que no fue aprobada.

El destino del paquete bipartidista estaba en el limbo el domingo mientras Trump continuaba exigiendo cheques de asistencia por COVID más grandes y se quejaba de un gasto selectivo con fines políticos, reportó The Associated Press (AP).

Además, sin la financiación generalizada que proporcionaba la masiva ley de gastos, se agotará el dinero con el primer minuto del martes y se produciría un cierre del gobierno, informó AP.

“Simplemente quiero conseguirle a nuestro gran pueblo $2,000 en lugar de los míseros $600 considerados en la iniciativa”, tuiteó Trump el sábado desde su campo de golf Palm Beach, Florida, donde estaba pasando los feriados de fin de año.

El presidente electo Joe Biden pidió a Trump que firmara la iniciativa de inmediato debido a que dos programas federales de asistencia por desempleo estaban por expirar el sábado.

“Es el día después de la Navidad y millones de familias no saben si podrán llegar al fin de mes debido a la negativa del presidente Donald Trump de firmar una iniciativa de ayuda económica aprobada por el Congreso con abrumadora mayoría bipartidista”, dijo Biden en un comunicado. Biden acusó a Trump de una “abdicación de la responsabilidad” con “consecuencias devastadoras”.