El doctor Raúl García Rinaldi falleció temprano en la tarde de hoy por un aparente infarto, informó el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.

“Murió como vivió, con las botas puestas, atendiendo pacientes”, dijo Ramos, quien resaltó que el accidente cardiovascular ocurrió justo en su oficina.

El galeno resaltó que García Rinaldi, quien tenía su oficina médica y práctica en el Mayaguez Medical Center, fue una destacada figura en el campo de la medicina del país.

“Fue alguien sumamente importante en la historia y desarrollo de la cirugía cardiotorácica de la clase médica y del país”, dijo.

Agregó que su inesperada pérdida abona a la escasez que hay de ciertas subespecialidades, principalmente por la fuga de médicos.

A García Rinaldi le sobrevive su esposa Jeannette y cinco hijos.

PUBLICIDAD

En su última gran entrevista con El Nuevo Dia en el 2018, el doctor confesó que todavía le faltaba mucho por hacer, que no quería morir.

“Vivo perdidamente enamorado de esto. Quiero morir entre la sala 5 y 6 (del Centro Médico de Mayagüez), que es donde opero. Sería lo más feliz. La parte educativa ha llenado bien necesidades. Me gozo esa parte. También hago muchas alianzas con compañías farmacéuticas, por ejemplo, para hacer actividades de prevención. Me encanta ir a hablar con los viejitos, con estudiantes de escuela superior, de universidad, de programas graduados, dar conferencias en Estados Unidos. Todo eso me encanta y sigo con el mismo entusiasmo”, dijo entonces.

Imagen del cirujano cardiovascular en la sala de operaciones del Centro Médico de Mayagüez en el 2018. (teresa canino rivera)

El respetado galeno también se dio a conocer por su obra benéfica, que le llevó a crear la Fundación García Rinaldi en 1993.

“La meta original era darle cuidado cardiovascular al paciente indigente, pero con la Reforma (y el acceso a servicios médicos privados) se hizo un reenfoque. Estoy muy contento de lo que hemos hecho. Tenemos un programa de verano. De 600 solicitudes, se escogen 100 estudiantes. Los paso por un cedazo. Los pongo a pensar, a estudiar. Empecé con universitarios, pero después de que por un error, en una entrevista de televisión, se dijo que también se aceptaban estudiantes de escuela superior lo abrimos (a jóvenes de “high school”). Me he dado cuenta que donde más impacto es cuando empiezan más temprano. Ahora, quiero empezar en grado nueve. No solo son brillantes (los estudiantes escogidos), es que puedo motivarlos. Es un orgullo ver cómo cambian. También, tenemos un programa que vamos a escuelas públicas y por una semana les llevamos recursos de diferentes profesionales de la salud. Y con los estudiantes de Medicina lo que trato es que tengan su agenda. No pueden dejarse llevar por el sistema, los planes, otros médicos, la burocracia... No, tienen que desarrollarse al máximo. También, soy el coordinador del grupo de premédica del RUM (Recinto Universitario de Mayagüez). Pienso que es un método para guiarlos y facilitarles el camino”, expresó a este diario sobre el trabajo con su fundación.