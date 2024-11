Muere Tania Pérez, joven que aguardaba por un trasplante de corazón

“Nuestro agradecimiento a todos los que colaboraron con el fondo que se creó para ayudar a Tania. Nos comprometemos a que ese dinero que ella no pudo utilizar sea destinado para ayudar a otras familias cuyos hijos necesiten algún tratamiento. Desde hoy ponemos en marcha la creación de una fundación, la Fundación Tania Pérez Díaz. Nuestro deseo es poder aliviar de alguna manera el proceso para otras familias. Sabemos que eso hubiera hecho muy feliz a Tania”, añadió el progenitor de la joven.

La joven contó su historia

“ Tenía miocarditis. En mi caso, el músculo del corazón se puso más grande de lo normal; más grande que el de un adulto. Me llegaba hasta el estómago. Mi condición fue diagnosticada a los 8 años y estuve hasta los 11 años estable. Era una niña normal, de momento caía en el hospital y de momento salía. Hasta que, a los 11 años, fui sometida a intensivo en el Cardiovascular”, explicó la joven, que era oriunda de Caguas.

Pérez Díaz indicó que estuvo recluida en el Centro Cardiovascular durante 89 días. “Me realizaron el trasplante cuando ya me quedaban tres horas de vida. Siempre tuve demasiada fe. Desde los 8 años me preparé espiritualmente, en el transcurso también tuve muchas promesas de sanidad”, abundó la joven.